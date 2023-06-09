День в истории: более 350 лет назад родился Пётр I

Ровно 351 год назад, 9 июня (30 мая по старому стилю) 1672 года, родился Пётр I Алексеевич — последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года). Рассказываем, какую роль он сыграл в судьбе одного из городов Ленобласти.
Как последний русский царь повлиял на судьбу Выборга?
Пётр Великий сыграл неоценимую роль в истории города Выборга. 21 февраля 1710 года им был подписан указ о походе к Выборгу и развёртывании осадных действий против Выборгской крепости. Осада продолжалась до 13 июня того же года, когда город был занят русскими войсками. Выборг вошёл в состав России, став одним из важных в военном и торговом отношении населённым пунктом на северо-западе Российской империи.
14 июня 1910 года в рамках празднования 200-летия взятия Выборга русскими войскам на Петровской горе в Выборге был открыт памятник императору. Его создателем стал скульптор Леопольд Адольфович Бернштам. После получения независимости Финляндией памятник был снят. В 1927 году статую Петра вновь установили на прежнем месте. Однако в августе 1941-го она снова была сброшена финнами и при этом сильно пострадала. В частности, отвалилась голова памятника. В августе 1954 года состоялось третье открытие монумента, который и по сей день украшает город.
Где еще в Ленобласти есть памятники Пётру?
- в Кингисеппе памятник, созданный скульптором Михаилом Польским, возвышается перед зданием городской администрации с 22 августа 2020;
- в Лодейном Поле на берегу Свири стоит памятник-обелиск;
- в центре Кировска, в сквере, расположенном на высоком берегу Невы в створе улицы Победы, 9 июня 2013 года был воссоздан и открыт памятник в благодарность Императору за особое отношение к армянскому народу. Известно, что его «родоначальник» торжественно появился на левом берегу Невы в урочище Красные Сосны 27 февраля 1847 года по проекту путиловских каменотесов Николая, Михаила, Афанасия и Никиты Спиридоновых. Во время Великой Отечественной войны, когда урочище оказалось в зоне ожесточенных боёв при прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 года, памятник был утрачен;
- в Новой Ладоге возле Староладожского канала находится памятник-бюст, скульптором которого стал Борис Петров;
- в Приозерске рядом с Собором Рождества Богородицы расположился аналогичный бюст, вышедший из под руки скульптора Владимира Горевого и восстановленный после значительных утрат;
- в Шлиссельбурге у входа в Староладожский канал возвышается первый памятник воздвигнутый царю в советский период, созданный по замыслу Марка Антокольского;
- в Бокситогорском районе на берегу Тихвинского канала у деревни Сухая Нива воздвигнут памятник-пирамида;
- в Выборге также имеется барельеф первого российского императора на стеле «Город воинской славы».