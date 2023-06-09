День в истории: более 350 лет назад родился Пётр I

Ровно 351 год назад, 9 июня (30 мая по старому стилю) 1672 года, родился Пётр I Алексеевич — последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года). Рассказываем, какую роль он сыграл в судьбе одного из городов Ленобласти.

Как последний русский царь повлиял на судьбу Выборга?

Пётр Великий сыграл неоценимую роль в истории города Выборга. 21 февраля 1710 года им был подписан указ о походе к Выборгу и развёртывании осадных действий против Выборгской крепости. Осада продолжалась до 13 июня того же года, когда город был занят русскими войсками. Выборг вошёл в состав России, став одним из важных в военном и торговом отношении населённым пунктом на северо-западе Российской империи.

14 июня 1910 года в рамках празднования 200-летия взятия Выборга русскими войскам на Петровской горе в Выборге был открыт памятник императору. Его создателем стал скульптор Леопольд Адольфович Бернштам. После получения независимости Финляндией памятник был снят. В 1927 году статую Петра вновь установили на прежнем месте. Однако в августе 1941-го она снова была сброшена финнами и при этом сильно пострадала. В частности, отвалилась голова памятника. В августе 1954 года состоялось третье открытие монумента, который и по сей день украшает город.

Где еще в Ленобласти есть памятники Пётру?

На территории России количество памятников Петру I достигает около 30 тысяч.

Основные расположены в любимом детище императора — Санкт-Петербурге. Но на территории Ленобласти, помимо Выборга, также хранится дань памяти Великому царю, который стал одной из ключевых фигур, повлиявшей на развитие нашей страны: