Как обустроить жилье для астматика?

В квартире, где проживает больной бронхиальной астмой, не должно быть «пылесборников»: старых комплектов постельного белья, животных, ковров с длинным ворсом, мягких игрушек и т.д.

Постельное белья должно быть сделано из синтетики. Белье из органических материалов является идеальным жильем для пылевых клещей. Домашние животные также могут служить домом для клещей.

Стирка спального комплекта должна проводиться регулярно при температуре не ниже 60 градусов.