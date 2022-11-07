Георгий Милляр — самая лучшая в мире Баба Яга

7 ноября 1903 родился один из лучших актеров советского кино — Георгий Францевич Милляр (урождённый де Мильё).

Широкую известность он получил за роль Бабы Яги и иной нечисти в детских фильмах. Наиболее популярные фильмы с его участием вы наверняка знаете – «Морозко», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Огонь, вода и… медные трубы», «Василиса Прекрасная», «Варвара-краса, длинная коса», «Конек-Горбунок» и многие другие.

Георгий Милляр родился в семье французского инженера-мостостроителя и дочери иркутского золотопромышленника. И хоть отец его умер, когда мальчику не исполнилось и трех лет, рос он в роскоши и богатстве. Его семья владела огромной квартирой в Москве и несколькими дачами в Подмосковье и Геленджике, за ним всегда присматривали гувернантки-француженки, занимающиеся обучением мальчика языкам, музыке и литературе.

В 1914 году спокойная жизнь кончилась: предреволюционные волнения вынудили его семью переехать к дедушке в Геленджик, где он прожил пять долгих лет.

…Любовь к театру ему привила тетя. Еще в Геленджике, окончив школу, он устроился работать бутафором в местный театр. Там-то его мечта о сцене и сбылась: актриса, игравшая роль Золушки, заболела и Георга буквально «вытолкнули» на сцену, где он блестяще сыграл свою роль. С этого началась его карьера.

Несмотря на то, что революция отняла у его семьи квартиру, превратив ее в общежитие, дачу в Подмосковье, все деньги и даже фамилию – де Мильё пришлось превратиться в Милляра и скрывать не только знание иностранных языков, но и свое аристократическое прошлое, в 1924 году он возвращается в столицу с желанием выступать не только в театре, но и как киноактер. И ему это удается!

Свою кинокарьеру он начинал с эпизодических ролей, но известность пришла к нему после знакомства и начала не только совместной работы, но и крепкой дружбы с режиссером-сказочником Александром Роу. Первая его большая роль – Царь Горох в киносказке «По щучьему велению». Стоит отметить, для режиссера это тоже был дебют.

Уже позже был сотворен бессмертный обрат Бабы Яги, который стал его прозвищем на долгие года. Отметим, образ Милляр создал сам, так сказать, на основе реальной натуры:

«В Ялте я старушку увидел, – рассказывал Георгий, – старая-престарая гречанка, сгорбленная, нос крючком, недобрый взгляд, в руках короткая палочка. Коз пасла на Чайной горке».

А характер был заимствован у соседки по коммунальной квартире:

«Характер у неё был ужасный, склочница, ей надо было обязательно кого-нибудь перессорить».

7 ноября 2022 года Георгию Милляру исполнилось бы 119 лет.

За свою творческую карьеру он сыграл 30 больших ролей и множество второстепенных, всего – порядка 80. Конечно, играл он не только нечистую силу, но больше всего зрителю запомнились именно эти. Помимо прочего, он принимал участие в дубляже 70 картин, озвучивал мультфильмы, писал стихи. По воспоминаниям его коллег, он был очень добрым и веселым человеком, эрудированным, искренне любящим детей.

За пять месяцев до своей смерти он написал небольшое стихотворение, в котором озвучил одну свою заветную мечту о серьезной роли:

«…А, наверное, было бы здорово,

Под финал, под конец пути,

Напоследок сыграть Суворова

И тогда уж спокойно уйти…»

Георгий Милляр не дожил до своего 90-летия и умер 4 июня 1993 года. Но помнить его будут всегда.