Куда звонить, если что-то случилось в праздничные дни?

Часто случается, что даже в праздничные дни жизнь преподносит нам неприятные сюрпризы. Чтобы быть готовым к чрезвычайным ситуациям, под рукой должны быть телефоны и адреса аварийных служб и медицинских учреждений.

Службы экстренного вызова

— Пожарная охрана. Телефон: 01 (со стационарных), 101 (с мобильных устройств).

— Полиция. Телефон: 02 (со стационарных), 102 (с мобильных устройств).

— Скорая медицинская помощь. Телефон: 03 (со стационарных), 103 (с мобильных устройств). Более подробно о вызове «Скорой» можно прочитать в нашем материале.

Станции и отделения скорой медицинской помощи в Ленобласти Номер телефона диспетчерской в Бокситогорске: 8 (813-66) 24-770;

Номер телефона диспетчерской в Пикалево: 8 (813-66) 41-955;

Номер телефона диспетчерской в Ефимовском: 8 (813-66) 51-503;

Номер телефона диспетчерской в Заборье: 8 (813-66) 56-275;

Номер телефона диспетчерской в Волосово: 8 (813-73) 24-792;

Номер телефона диспетчерской в Волхове: 8 (813-63) 23-538;

Номер телефона диспетчерской в Сясьстрое: 8 (813-63) 52-903;

Номер телефона диспетчерской в Паше: 8 (813-63) 42-785;

Номер телефона диспетчерской в Новой Ладоге: 8 (813-63) 30-105;

Номер телефона диспетчерской во Всеволожске: 8 (813-70) 20-425;

Номер телефона диспетчерской в Токсово: 8 (813-70) 56-603;

Номер телефона диспетчерской в Поселке имени Морозова: 8 (813-70) 36-303;

Номер телефона диспетчерской в Лесколово: 8 (813-70) 54-162;

Номер телефона диспетчерской в Красной Звезде: 8 (813-70) 77-230;

Номер телефона диспетчерской в Сертолово: 8 (813-70) 52-641;

Номер телефона диспетчерской в Выборге: 8 (813-78) 22-902;

Номер телефона диспетчерской в Рощино: 8 (813-78) 64-196;

Номер телефона диспетчерской в Приморске: 8 (813-78) 75-085;

Номер телефона диспетчерской в Каменногорске: 8 (813-78) 48-248;

Номер телефона диспетчерской в Советском: 8 (813-78) 74-525;

Номер телефона диспетчерской в Светогорске: 8 (813-78) 44-211;

Номер телефона диспетчерской в Гатчине: 8 (813-71) 22-627;

Номер телефона диспетчерской в Сиверской: 8 (813-71) 92-193;

Номер телефона диспетчерской в Вырице: 8 (813-71) 93-690;

Номер телефона диспетчерской в Коммунаре: 8 (813-71) 64-260;

Номер телефона диспетчерской в Кингисеппе: 8 (813-75) 20-303;

Номер телефона диспетчерской в Ивангороде: 8 (813-75) 51-395;

Номер телефона диспетчерской в Киришах: 8 (813-68) 23-944;

Номер телефона диспетчерской в Кировске: 8 (813-62) 22-826;

Номер телефона диспетчерской в Мге: 8 (813-62) 56-303;

Номер телефона диспетчерской в Отрадном: 8 (813-62) 43-003;

Номер телефона диспетчерской в Назии: 8 (813-62) 61-276;

Номер телефона диспетчерской в Лодейном Поле: 8 (813-64) 22-803;

Номер телефона диспетчерской в Алеховщине: 8 (813-64) 71-203;

Номер телефона диспетчерской в Ломоносове: 8 (812) 42-30-671;

Номер телефона диспетчерской в Луге: 8 (813-72) 22-363;

Номер телефона диспетчерской в Подпорожье: 8 (813-65) 20-496;

Номер телефона диспетчерской в Приозерске: 8 (813-79) 36-065;

Номер телефона диспетчерской в Сосново: 8 (813-79) 61-303;

Номер телефона диспетчерской в Сланцах: 8 (813-74) 31-626;

Номер телефона диспетчерской в Тихвине: 8 (813-67) 71-975;

Номер телефона диспетчерской в Тосно: 8 (813-61) 20-003;

Номер телефона диспетчерской в Сосновом Бору: 8 (813-69) 22-933;

Номер телефона диспетчерской в Шлиссельбурге: 8 (813-62) 74-003.

— Единая служба спасения. Телефоны: 060 (со стационарных), 112 (с мобильных устройств). Вызвать помощь по номеру 112 можно при отсутствии на счету средств и заблокированной сим-карте. Операторы Службы-112 также принимают вызовы от жителей Ленобласти по временному номеру: 8 (812) 456-11-12.