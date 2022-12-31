Куда звонить, если что-то случилось в праздничные дни?

Автор: Елизавета Рябочкина
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Часто случается, что даже в праздничные дни жизнь преподносит нам неприятные сюрпризы. Чтобы быть готовым к чрезвычайным ситуациям, под рукой должны быть телефоны и адреса аварийных служб и медицинских учреждений.

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Изображение: Специалисты горячей линии МЧС России. Архивное фото. Риа Новости

Службы экстренного вызова

— Пожарная охрана. Телефон: 01 (со стационарных), 101 (с мобильных устройств).

— Полиция. Телефон: 02 (со стационарных), 102 (с мобильных устройств).

— Скорая медицинская помощь. Телефон: 03 (со стационарных), 103 (с мобильных устройств). Более подробно о вызове «Скорой» можно прочитать в нашем материале.

Станции и отделения скорой медицинской помощи в Ленобласти
  • Номер телефона диспетчерской в Бокситогорске: 8 (813-66) 24-770;
  • Номер телефона диспетчерской в Пикалево: 8 (813-66) 41-955;
  • Номер телефона диспетчерской в Ефимовском: 8 (813-66) 51-503;
  • Номер телефона диспетчерской в Заборье: 8 (813-66) 56-275;
  • Номер телефона диспетчерской в Волосово: 8 (813-73) 24-792;
  • Номер телефона диспетчерской в Волхове: 8 (813-63) 23-538;
  • Номер телефона диспетчерской в Сясьстрое: 8 (813-63) 52-903;
  • Номер телефона диспетчерской в Паше: 8 (813-63) 42-785;
  • Номер телефона диспетчерской в Новой Ладоге: 8 (813-63) 30-105;
  • Номер телефона диспетчерской во Всеволожске: 8 (813-70) 20-425;
  • Номер телефона диспетчерской в Токсово: 8 (813-70) 56-603;
  • Номер телефона диспетчерской в Поселке имени Морозова: 8 (813-70) 36-303;
  • Номер телефона диспетчерской в Лесколово: 8 (813-70) 54-162;
  • Номер телефона диспетчерской в Красной Звезде: 8 (813-70) 77-230;
  • Номер телефона диспетчерской в Сертолово: 8 (813-70) 52-641;
  • Номер телефона диспетчерской в Выборге: 8 (813-78) 22-902;
  • Номер телефона диспетчерской в Рощино: 8 (813-78) 64-196;
  • Номер телефона диспетчерской в Приморске: 8 (813-78) 75-085;
  • Номер телефона диспетчерской в Каменногорске: 8 (813-78) 48-248;
  • Номер телефона диспетчерской в Советском: 8 (813-78) 74-525;
  • Номер телефона диспетчерской в Светогорске: 8 (813-78) 44-211;
  • Номер телефона диспетчерской в Гатчине: 8 (813-71) 22-627;
  • Номер телефона диспетчерской в Сиверской: 8 (813-71) 92-193;
  • Номер телефона диспетчерской в Вырице: 8 (813-71) 93-690;
  • Номер телефона диспетчерской в Коммунаре: 8 (813-71) 64-260;
  • Номер телефона диспетчерской в Кингисеппе: 8 (813-75) 20-303;
  • Номер телефона диспетчерской в Ивангороде: 8 (813-75) 51-395;
  • Номер телефона диспетчерской в Киришах: 8 (813-68) 23-944;
  • Номер телефона диспетчерской в Кировске: 8 (813-62) 22-826;
  • Номер телефона диспетчерской в Мге: 8 (813-62) 56-303;
  • Номер телефона диспетчерской в Отрадном: 8 (813-62) 43-003;
  • Номер телефона диспетчерской в Назии: 8 (813-62) 61-276;
  • Номер телефона диспетчерской в Лодейном Поле: 8 (813-64) 22-803;
  • Номер телефона диспетчерской в Алеховщине: 8 (813-64) 71-203;
  • Номер телефона диспетчерской в Ломоносове: 8 (812) 42-30-671;
  • Номер телефона диспетчерской в Луге: 8 (813-72) 22-363;
  • Номер телефона диспетчерской в Подпорожье: 8 (813-65) 20-496;
  • Номер телефона диспетчерской в Приозерске: 8 (813-79) 36-065;
  • Номер телефона диспетчерской в Сосново: 8 (813-79) 61-303;
  • Номер телефона диспетчерской в Сланцах: 8 (813-74) 31-626;
  • Номер телефона диспетчерской в Тихвине: 8 (813-67) 71-975;
  • Номер телефона диспетчерской в Тосно: 8 (813-61) 20-003;
  • Номер телефона диспетчерской в Сосновом Бору: 8 (813-69) 22-933;
  • Номер телефона диспетчерской в Шлиссельбурге: 8 (813-62) 74-003.

— Единая служба спасения. Телефоны: 060 (со стационарных), 112 (с мобильных устройств). Вызвать помощь по номеру 112 можно при отсутствии на счету средств и заблокированной сим-карте. Операторы Службы-112 также принимают вызовы от жителей Ленобласти по временному номеру: 8 (812) 456-11-12.

Аварийные ситуации в быту 

— Газовая служба. Телефон: 04 (со стационарных), 104 (с мобильных устройств);

— Единая дежурная диспетчерская служба Ленинградской области: 8 (812) 456-11-88;

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области». Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8 (812) 409-00-01. Горячая линия (контакт-центр): 8 (812) 409-00-02;

— АО «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Горячая линия: 8-800-550-47-48, (дополнительный: 8 (800) 550-47-48). Центральный аппарат: 8 (812) 334 47 47;

—  ПАО «Россети Ленэнерго». Телефон горячей линии по вопросам отключения электроэнергии: 8 (800) 220-02-20;

— АО «РЖД»: 8 (812) 436-82-43;

— АО «Оборонэнерго» Северо-Западный филиал: 8 (800) 222-32-20;

— МП «Всеволожское предприятие электрических сетей»: 8 (800) 200-27-01;

— АО «Коммунарские электрические сети»: 8 (800) 333-00-95;

— ООО «Никольская электросетевая компания»: 8 (800) 505-22-61;

— ООО «ЛЕНСЕТЬ»: 8 (800) 555-72-59;

— ООО «ЛИНК ЭЛЕКТРО»: 8 (800) 511-89-84;

— ООО «Подпорожские электрические сети»: 8 (800) 222-38-68;

— ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»: 8 (800) 505-01-23, 8 (812) 925-55-76;

— Дежурно-диспетчерская служба Ленобласти по вопросам ТЭК и ЖКХ. Телефон: 8 (812) 308-00-11.

Также можно обратиться в ЖКХ вашего района. Список телефонов:

№ п/п

Наименование
муниципального образования

Номера контактных телефонов

Дежурная служба администрации муниципального образования

Руководитель организации ЖКХ

1

 БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН (код 813+66)

21-269

21-693

2

 ГОРОД ПИКАЛЕВО (код 813+66)

47-340

 40-058

3

 ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН (код 813+73)

23-190

 21-152

4

 ВОЛХОВСКИЙ
РАЙОН		 (код 813+63)

71-661

71-250; 23-274

5

 ГОРОД НОВАЯ ЛАДОГА (код 813+63)

31-156

31-355

6

 ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН (код 813+70)

25-488

31-946

7

 ГОРОД СЕРТОЛОВО

593-29-02

593-40-18

8

 ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН (код 813+78)

22-175

22-910;21-208

9

 ГОРОД СВЕТОГОРСК (код 813+78)

40-292; 44-697

43-316

10

 ГАТЧИНСКИЙ
РАЙОН		 (код 813+71)

93-128; 96-074

21-318; 37-380

11

 ГОРОД КОММУНАР

460-02-15

460-00-98

12

 КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН (код 813+75)

48-888

48-917

13

 ГОРОД ИВАНГОРОД (код 813+75)

51-303

54-178; 52-752

14

 КИРИШСКИЙ РАЙОН (код 813+68)

24-325

54-897

15

 КИРОВСКИЙ РАЙОН (код 813+62)

21-663; 24-650

28-130; 21-964

16

 ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ (код 813+62)

77-752; 77-711

74-526

17

 ЛОДЕЙНО-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН (код 813+64)

25-430

22-630

18

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН  (код 813+76)

423-06-29

423-36-91

19

 ЛУЖСКИЙ РАЙОН (код 813+72)

22-950; 40-866

22-409

20

 ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН (код 813+65)

30-395

24-279;20-523

21

 ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН (код 813+79)

37-787

36-693;37-434

22

 ПОСЕЛОК КУЗНЕЧНОЕ (код 813+79)

98-373

98-242

23

 СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН (код 813+74)

21-113; 21-222

22-586;22-846

24

 ГОРОД СОСНОВЫЙ БОР (код 813+69)

21-024

29-006;62-823

25

 ТИХВИНСКИЙ РАЙОН (код 813+67)

50-788; 71-135

75-444;72-161

26

 ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН (код 813+61)

30-999; 22-082

32-691;33-257

Главное управление министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

— Справочная. Телефон: 8 (812) 573-26-76;

— «Телефон доверия»: 8 (812) 573-21-81;

Дежурная часть Управления уголовного розыска. Телефон: 8 (812) 573-21-77;

Дежурная часть Управления по контролю за оборотом наркотиков. Телефон: 8 (812) 412-98-82.

Список телефонов дежурных частей МВД районов Ленобласти
  • ОМВД по Бокситогорскому району: 8 (813-66) 21-302;
  • ОМВД по Волосовскому району: 8 (813-73) 21-002;
  • ОМВД по Волховскому району: 8 (813-63) 72-105;
  • УМВД по Всеволожскому району: 8 (813-70) 42-919, 8(813-70) 25-372;
  • УМВД по Выборгскому району: 8 (813-78) 30-307;
  • УМВД по Гатчинскому району: 8 (813-71) 22-570;
  • ОМВД по Кингисеппскому району: 8 (813-75) 20-202;
  • ОМВД по Киришскому району: 8 (813-68) 20-202;
  • ОМВД по Кировскому району: 8 (813-62) 21-202;
  • ОМВД по Лодейнопольскому району: 8 (813-64) 21-902;
  • ОМВД по Ломоносовскому району: 8 (812) 573-71-57, 8 (812) 423-07-02;
  • ОМВД по Лужскому району: 8 (813-72) 50-888;
  • ОМВД по Подпорожскому району:8 (813-65) 20-202;
  • ОМВД по Приозерскому району: 8 (813-79) 39-002;
  • ОМВД по Сланцевскому району: 8 (813-74) 22-401;
  • ОМВД по г.Сосновый Бор: 8 (813-69) 22-665;
  • ОМВД по Тихвинскому району: 8 (813-67) 57-002;
  • ОМВД по Тосненскому району: 8 (813-61) 20-002.

Управление ГИДББ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Дежурная часть. Телефон: 8 (812) 234-90-21.

Актуальные номера лучше заранее занести в контакты на смартфоне. Надеемся, они вам не пригодятся.

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