Последняя неделя поста перед Пасхой называется Страстная седмица. В этом году она началась 26 апреля. Какие для верующих существуют запреты и позволения в последние семь дней перед главным христианским праздником, рассказывает Ivbg.ru.

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Нельзя есть пищу животного происхождения

Во время Страстной недели православным запрещается употреблять пищу животного происхождения (мясо, молоко, яйца, рыбу) и употреблять алкогольные напитки. Исключения, тем не менее, тоже есть: в выходные дни, например, можно пить вино.

Нельзя играть свадьбу

В Страстную седмицу запрещается венчаться и играть свадьбу. Всё дело в том, что свадьба — это в любом случае пышный праздник, который предполагает веселье и радость. Во время поста церковь строго запрещает празднества. Это правило, которое должно выполняться всеми православными христианами, соблюдающими посты. Однако и в этом случае предусмотрено незначительное отклонение от запрета. Так, исключение может быть сделано только в особых случаях по решению правящего архиерея, например, если мужчина уходит на войну.

Нельзя заниматься любовью

Нетрудно догадаться, что секс воспринимается как пренебрежение крепости духа и духовной жизнью ради плотских наслаждений. Из этого можно сделать вывод, что заниматься любовью в последние дни перед Пасхой запрещается. Действительно, по версии православной церкви, чем больше мы пренебрегаем духовной жизнью, тем более непокорна наша плоть, которая может действительно превратить человека в животное. Страстная неделя — время очищения своего духа и тела перед Пасхой.

Нельзя унывать и злиться

В дни Страстной седмицы нельзя впадать в уныние и злиться на окружающих. Всё это не очищает вашу душу, а лишь очерняет её всякого рода помыслами и отрицательными эмоциями. В этом случае вы виноваты скорее не перед Богом, а перед самим собой, своей совестью. Поэтому запрещается унывать, лукавить и испытывать злость по отношению к ближним своим.

Нельзя ругаться матом

Не думаем, что стоит долго объяснять возникновение такого запрета. Сквернословие в православии не приветствуется ни в один из любых других дней, а во время Страстной недели тем более.

Нельзя веселиться и устраивать праздники

Еще один запрет напрямую перекликается с запретом на женитьбу и пышные празднества. Но касается по большей части повседневной жизни. Так, считается, что в последние дни перед Пасхой душа верующего человека должна трудиться. Поэтому церковь настоятельно рекомендует ограничить время перед телевизором и компьютером, общения в социальных сетях, а также избегать походов в кино, театр и клубы. Иными словами, всех развлекательных и увеселительных мероприятий.

Нельзя осуждать других за несоблюдение поста

Любое осуждение и проявление немилости идёт в разрез с пониманием очищения души. Поэтому даже если ваш родственник или друг не соблюдает пост и не исполняет предписаний церкви, ни в коем случае нельзя осуждать его за это или обижаться на него. Все эти эмоции негативны, а значит, находятся под запретом.

Ошибочно считать, что суть Страстной седмицы заключается только в соблюдении необходимого и разрешенного церковью рациона питания. На самом деле ограничения в еде — это лишь составная часть, а вот суть лежит в покаянии. Кроме того, Страстная неделя — время для раскаяния в совершенных грехах. Поэтому нужно исповедаться и причаститься.