«Нехороший день»: почему люди боятся пятницу 13-е?

Как известно, пятница 13-е — день особенный, в который могут случиться разные неприятности. Суеверные в этот день морально готовятся столкнуться с различными проблемами. Но если отвлечься от предрассудков, то мало кто может сказать, чем же так насолила людям «несчастливая» пятница. В это вопросе решила разобраться редакция ivbg.ru.
Свою лепту в историческое устрашение пятницы 13-го внесли тамплиеры. Согласно довольно расхожему объяснению, распространённому в книгах по альтернативной истории и эзотерике, именно в пятницу, 13 октября 1307 года, французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена, включая все его верховное руководство. Закончилось все для тамплиеров плачевно: орден был распущен, а многие его члены подвергнуты пыткам и позднее казнены.
Новую волну страха в современном мире, связанного с ужасами пятницы 13-е породила серия культовых фильмов «Пятница, 13-е» с Джейсоном Вурхизом, который родился 13 июня, в свой день рождения утонул, а затем в этот день устраивал свои кровавые бойни. Первый фильм вышел на экраны в 1980 году и сразу же завоевал широкую популярность среди зрителей, особенно суеверных.
В 1988 году была отмечена эпидемия компьютерного вируса Jerusalem, который был запрограммирован на особенно разрушительные действия, если активировался в пятницу 13-го. В первый раз это произошло в пятницу 13 мая 1988 года.