«Нехороший день»: почему люди боятся пятницу 13-е?

Автор: Елизавета Рябочкина
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Как известно, пятница 13-е — день особенный, в который могут случиться разные неприятности. Суеверные в этот день морально готовятся столкнуться с различными проблемами. Но если отвлечься от предрассудков, то мало кто может сказать, чем же так насолила людям «несчастливая» пятница. В это вопросе решила разобраться редакция ivbg.ru.  

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Число 13 издавна считалось несчастливым, а если эта дата приходилась на пятницу, то эффект «нехорошего» дня, по мнению людей, возрастал. Так, в древнем Вавилоне эта цифра представляла некий хаос. У египтян 13 означало смерть. Древние иудеи считали, что именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод, подбив на это Адама, что привело к серьезнейшим последствиям для всего человечества. В христианской культуре число 13 также считается несчастливым. Большинство исследователей связывают это с тем, что во время тайной вечери предатель Иуда сидел за столом тринадцатым. Как известно, он повесился после казни Христа. По этой причине в XIX веке в Европе распространилось суеверие, что если 13 человек сядут за стол, то один из них непременно умрёт вскоре после трапезы. «Адское число» 13 связывают и с сатаной, который был 13-м членом шабаша, а 13-я глава Откровения Ионна Богослова относится к Антихристу.

Свою лепту в историческое устрашение пятницы 13-го внесли тамплиеры. Согласно довольно расхожему объяснению, распространённому в книгах по альтернативной истории и эзотерике, именно в пятницу, 13 октября 1307 года, французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена, включая все его верховное руководство. Закончилось все для тамплиеров плачевно: орден был распущен, а многие его члены подвергнуты пыткам и позднее казнены.

Пятница 13-ое в современной культуре

Новую волну страха в современном мире, связанного с ужасами пятницы 13-е породила серия культовых фильмов «Пятница, 13-е» с Джейсоном Вурхизом, который родился 13 июня, в свой день рождения утонул, а затем в этот день устраивал свои кровавые бойни. Первый фильм вышел на экраны в 1980 году и сразу же завоевал широкую популярность среди зрителей, особенно суеверных.

В 1988 году была отмечена эпидемия компьютерного вируса Jerusalem, который был запрограммирован на особенно разрушительные действия, если активировался в пятницу 13-го. В первый раз это произошло в пятницу 13 мая 1988 года.

Что нельзя делать в пятницу 13-е?
По мнению суеверных людей, в этот день не стоит без крайней необходимости отправляться в длительное путешествие и садиться за руль, потому велика опасность ДТП. Некоторые люди предпочитают отложить важные сделки на другой день. Стараются не брать или не давать в долг деньги. На этот день обычно не планируют свадьбу, потому что многие верят, что жизнь молодой семьи может в дальнейшем быть полна ссор и прочих несчастий. Медицинские работники стараются не проводить сложные операции в этот «несчастливый» день. То есть все важные дела переносят на более благоприятный период.
Что же может случиться в этот день?
По сути, произойти может все что угодно. Равно как и в другой день. Психологи считают, что причиной всех неудач являются самые банальные человеческие страхи. Люди заранее программируют себя на негативные последствия. В итоге, весь день с ними и случается что-то плохое.
Везде ли боятся пятницу 13-е?
Не везде пятница 13-е является несчастливым днем. Например, жители Португалии и Испании полагают, что это хороший день для начала плавания. Это объясняется тем, что именно в пятницу Колумб открыл миру Америку.
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В 2023 и 2024 годах ожидается по две пятницы 13-ого: в первом случаев в январе и в октябре, во-втором — в сентябре и в декабре. На 25 год она выпадет на декабрь. Редкое явление в три «несчастливых» пятницы пройдет в 2026 году: в феврале, марте и ноябре.
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