«Нехороший день»: почему люди боятся пятницу 13-е?

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Число 13 издавна считалось несчастливым, а если эта дата приходилась на пятницу, то эффект «нехорошего» дня, по мнению людей, возрастал. Так, в древнем Вавилоне эта цифра представляла некий хаос. У египтян 13 означало смерть. Древние иудеи считали, что именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод, подбив на это Адама, что привело к серьезнейшим последствиям для всего человечества. В христианской культуре число 13 также считается несчастливым. Большинство исследователей связывают это с тем, что во время тайной вечери предатель Иуда сидел за столом тринадцатым. Как известно, он повесился после казни Христа. По этой причине в XIX веке в Европе распространилось суеверие, что если 13 человек сядут за стол, то один из них непременно умрёт вскоре после трапезы. «Адское число» 13 связывают и с сатаной, который был 13-м членом шабаша, а 13-я глава Откровения Ионна Богослова относится к Антихристу.

Свою лепту в историческое устрашение пятницы 13-го внесли тамплиеры. Согласно довольно расхожему объяснению, распространённому в книгах по альтернативной истории и эзотерике, именно в пятницу, 13 октября 1307 года, французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена, включая все его верховное руководство. Закончилось все для тамплиеров плачевно: орден был распущен, а многие его члены подвергнуты пыткам и позднее казнены.