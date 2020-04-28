Радоница — день поминовения усопших. Что можно делать, а что нельзя

Во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья, православная церковь установила день поминовения усопших, первый после праздника Пасхи. Этот день называется Радоницей и считается Пасхой для усопших. Ivbg.ru рассказывает своим читателям об истории этого дня, а также о том, что нужно и что нельзя делать в Радоницу.

В день Радоницы, которая в 2020 году выпадает на вторник, 28 апреля, христиане символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами церкви, уже оставившими этот мир. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности.

Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем, особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную.

Победа над смертью, одержанная воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными. Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства. После этого совершается поминальная трапеза. Такое общение с усопшими, выраженное через простые бытовые действия, отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, Который «не есть Бог мертвых, но живых» (Евангелие от Матфея, 22:32).

Что можно, а что нельзя делать на Радоницу?

В отличие от многих других церковных, православных дат на Радоницу работать разрешается. Но если вы соблюдаете традиции, то не нужно заниматься уборкой, стиркой, активными домашними хлопотами. Одно строгое «но»: на Радоницу строго запрещены все работы на земле. Более того – считается, что все, что посеяно в этот день, не даст урожая.

Очень многие стремятся посетить могилы ушедших еще на Пасху. С точки зрения православной церкви это неправильно. Пасха – большой праздник, праздник света, надежды и укрепленной веры в Спасителя. На Пасху все радуются, поздравляют друг друга, а для поминовения усопших выделен другой день – именно Радоница, или Родительский день. И на Радоницу как раз и положено посещать церковь, в отличие от Пасхи.

В день Радоницы верующие сначала идут в церковь, где подают записки с именами умерших родственников, а потом отправляются на кладбище, где наводят порядок на могилах. Как правило, возле могил вкушают и принесенную с собой еду — пасхальные яйца, сладости и куличи.

При входе на кладбище принято немного задержать шаг или остановиться и трижды перекреститься. Потом, выходя с кладбища, сделайте то же самое, повернувшись лицом к могилам. Знак креста — это уважение к мертвым, а также оберег от нечистой силы. Дома, по возвращении, умойте лицо и ополосните руки святой водой.

Считается, что по приходу на кладбище надо первым делом зажечь свечу, поставить ее на могилу, помолиться, а потом, вспоминая покойного и мысленно разговаривая с ним, надо прибрать все на могиле, очистить ее и привести в порядок после зимы надгробие.

Однако как ни переживаем мы разлуку с ушедшими, на Радоницу нельзя пребывать в глубокой скорби, унынии, а посещая кладбище — грустить или плакать. Кроме того, церковь осуждает следование типично языческим традициям отмечания Радоницы. Так, запрещается: