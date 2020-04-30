Что за праздник 1 мая и почему мы его празднуем?

Традиционно начало мая воспринимается как повод для отдыха. Ведь для россиян это начало майских праздников, в том числе и Дня весны и труда. Но далеко не все могут рассказать, какую историю имеет Первомай, и как менялось название и традиции праздника.

Когда появилась традиция отмечать 1 мая? Если углубиться в историю, то еще в древности наши предки устраивали масштабные празднования, которые приходились на конец апреля-начало мая. Таким образом они старались умилостивить богов перед началом работы на полях. Жители Древней Греции и Древнего Рима в последний весенний месяц устраивали большой праздник в честь богини Майи, которая была покровительницей земледельцев. Славяне отмечали уход весенних холодов и приветствовали богиню Живу, которая, по поверью, имела силу оживлять природу. Во время торжеств люди устраивали купания в холодной воде и жгли обрядовые костры на берегах рек.

Как Первомай связан с трудящимися? Два века назад рабочий день бедняка длился от 12 до 15 часов, что естественно сильно утомляло народ. 21 апреля 1856 года в Австралии прошли марши протеста рабочих, которые требовали сократить рабочий день до 8 часов и при этом не уменьшать зарплату. Им удалось добиться своего. Успешные забастовки австралийцев вдохновили на борьбу за свои права американцев. 1 мая 1886 года во многих городах США прошли массовые акции протестов. Их центром протестов стал Чикаго, где на улицы вышли около 40 000 рабочих, которые требовали сокращение рабочего дня до 8 часов. Демонстранты были жестоко разогнана полицейскими, а уже на следующий день около 1000 рабочих остались на улице без работы. Массовые увольнения подвигли рабочий класс на новую волну недовольства. Во время новых демонстраций многие митингующие были расстреляны. В память о погибших Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая 1890 года Днём солидарности рабочих всего мира и предложил отметить его демонстрациями с требованием 8-часового рабочего дня и другими социальными требованиями. Праздник стал ежегодным.

Как отмечали 1 мая в России? В Российской империи впервые Первомай отметили в 1890 году в Варшаве. В следующем году радовался Дню трудящихся всего мира Петербург, правда подпольно. Впервые открыто 1 мая отпраздновался в России в 1917 году. Во всех городах страны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами Коммунистической партии «Вся власть Советам», «Долой министров-капиталистов». В 1918 году в послереволюционной России был принят закон о том, что 1 мая будет отмечаться на общегосударственном уровне. Изначально этот праздник назвали Днем Интернационала. С 1930 года день 1 мая был известен как Праздник международной солидарности пролетариата. В годы Великой Отечественной войны его переименовали в Боевой праздник международного пролетариата. Только после этого появилось официальное название — Международный день труда. С 1997 года 1 мая россияне отмечают День весны и труда.

Как празднуют 1 мая в современной России? Традиция проводить в этот день демонстрации сохранилась. Митинги проводят политические партии и профсоюзы. Многие с удовольствием в первый майский день выходят на свои дачные или садовые участки, и проводят праздник трудящихся, работая на земле. Люди также часто выезжают 1 мая на пикник с семьей или друзьями.