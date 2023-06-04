Троица: история и традиции праздника

Автор: Елизавета Рябочкина
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Праздник Святой Троицы — один из двенадцати главных православных праздников. В 2023 году Троицу отмечают 4 июня. О традициях и истории праздника читайте в материале ivbg.ru.

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Источник: РИА Новости. Автор фото — Алексей Мальгавко

Что это за праздник?

Святая Троица, под которой подразумевают триединство Бога – это основное представление христианской религии о Боге. Оно означает, что Бог имеет три лица (или ипостаси):

  • Бог Отец;
  • Бог Сын (Иисус Христос);
  • Бог Святой Дух.

Эти лица появляются в истории человечества последовательно — одно за другим. Сначала Отец сотворил небо и землю и все, что на них. Затем Сын пришёл спасти грешное человечество. А на пятидесятый день после его физической смерти на землю сошёл Дух Святой.

Когда отмечают Троицу в 2023 году?

Праздник Святой Троицы, которую также называют днём сошествия Святого Духа, отмечают через 50 дней после Пасхи. Поэтому каждый год он выпадает на разные даты. В 2023 году православные будут отмечают праздник Святой Троицы 4 июня.

История праздника

В этот праздник вспоминают одно из важнейших событий новозаветной истории – сошествие Святого Духа на апостолов.
В день Святой Троицы последователи Христа собрались на молитву. В это время над Сионской горницей, где находились апостолы, раздался шум. Помещение наполнилось огненными языками, которые не обжигали людей, а давали радость и умиротворение. Это был сам Святой Дух. Обратившись в огонь, он дал апостолам умение говорить на разных языках и наречиях, чтобы нести в народ слово Боже.
Тогда апостол Пётр обратился к людям с первой своей проповедью. Несколько тысяч человек уверовали и стали христианами. Поэтому день Святой Троицы называют ещё днем рождения Церкви. Сионская горница впоследствии стала первым христианским храмом.

Традиции и обычаи Троицы 

На Троицу храмы традиционно украшают ветвями берез и травой. Верующие освещают веточки в церкви, после чего они считаются оберегом. Их хранят рядом с иконами. В день сошествия Святого духа проводится специальная праздничная служба. После литургии следует вечерня, сопровождающаяся тремя молитвами, в которых славится сошедший на землю Святой Дух.

На Троицу принято устраивать застолье и приглашать на торжество родственников, друзей и близких.

Считается, что в этот день нельзя заниматься никаким физическим трудом, исключая лишь некоторую домашнюю работу, например, кормление скота. А вот чистить и убирать нельзя. Также в этот день нельзя стирать, копать землю, сажать растения, косить траву и рубить деревья.

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