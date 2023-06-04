Праздник Святой Троицы — один из двенадцати главных православных праздников. В 2023 году Троицу отмечают 4 июня. О традициях и истории праздника читайте в материале ivbg.ru.
Что это за праздник?
Святая Троица, под которой подразумевают триединство Бога – это основное представление христианской религии о Боге. Оно означает, что Бог имеет три лица (или ипостаси):
- Бог Отец;
- Бог Сын (Иисус Христос);
- Бог Святой Дух.
Эти лица появляются в истории человечества последовательно — одно за другим. Сначала Отец сотворил небо и землю и все, что на них. Затем Сын пришёл спасти грешное человечество. А на пятидесятый день после его физической смерти на землю сошёл Дух Святой.
Когда отмечают Троицу в 2023 году?
Праздник Святой Троицы, которую также называют днём сошествия Святого Духа, отмечают через 50 дней после Пасхи. Поэтому каждый год он выпадает на разные даты. В 2023 году православные будут отмечают праздник Святой Троицы 4 июня.
История праздника
Традиции и обычаи Троицы
На Троицу храмы традиционно украшают ветвями берез и травой. Верующие освещают веточки в церкви, после чего они считаются оберегом. Их хранят рядом с иконами. В день сошествия Святого духа проводится специальная праздничная служба. После литургии следует вечерня, сопровождающаяся тремя молитвами, в которых славится сошедший на землю Святой Дух.
На Троицу принято устраивать застолье и приглашать на торжество родственников, друзей и близких.
Считается, что в этот день нельзя заниматься никаким физическим трудом, исключая лишь некоторую домашнюю работу, например, кормление скота. А вот чистить и убирать нельзя. Также в этот день нельзя стирать, копать землю, сажать растения, косить траву и рубить деревья.