Праздник Святой Троицы — один из двенадцати главных православных праздников. В 2023 году Троицу отмечают 4 июня. О традициях и истории праздника читайте в материале ivbg.ru.

Что это за праздник?

Святая Троица, под которой подразумевают триединство Бога – это основное представление христианской религии о Боге. Оно означает, что Бог имеет три лица (или ипостаси):

Бог Отец;

Бог Сын (Иисус Христос);

Бог Святой Дух.

Эти лица появляются в истории человечества последовательно — одно за другим. Сначала Отец сотворил небо и землю и все, что на них. Затем Сын пришёл спасти грешное человечество. А на пятидесятый день после его физической смерти на землю сошёл Дух Святой.

Когда отмечают Троицу в 2023 году?