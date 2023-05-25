Вознесение Господне: откуда пошёл праздник и как его отмечают?

25 мая отмечается один из 12 главных православных праздников — Вознесение Господне. Ежегодно он выпадает на сороковой день после Пасхи, поэтому дата празднования всегда приходится на четверг.

Что такое Вознесение Господне?

Согласно событиям, описанным в книге Деяний святых апостолов, Христос после Воскресения в течение 40 дней являлся к апостолам и рассказывал о Царствии Божием. После он собрал их в Иерусалиме и наказал не уходить из города, ибо через несколько дней они будут крещены Духом Святым. Сын Божий отвел своих учеников на Елеонскую гору и возвысился к отцу своему.

«Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо», — сказано в книге Деяний святых апостолов.

Апостолы поняли, что Иисус больше не будет присутствовать на земле в физическом облачении, как это было до и после его Воскресения. Однако дух сына Божьего останется с человечеством. Ангелы поведали апостолам, что вернется Христос также, как и вознесся к небесам.

За сутки до Вознесение начинается день предпразднства, потом следуют восемь дней попразднства. За сутки до торжества, на 39-й день после Пасхи, в православных храмах совершается чин «отдания» Пасхи. В непосредственный день Вознесения проводят торжественные литургии, а после окончания церемонии читается часть Евангелия под звон колоколов. Обряд приурочен к событиям Вознесения Христова.

Окончание праздника выпадает на пятницу седьмой недели после Пасхи. В этот день в храмах проходят те же мероприятия, что и в день праздника. Через Вознесение Господне человеческое естество возводится к бесконечной божественной жизни.

Иконография

Вознесение Господне отмечают и в православной церкви, и в католической. Традиции в двух ветвях христианства отличаются, а вот иконы, иллюстрирующие Вознесение, едины. Художники изображали двенадцать апостолов с Богородицей, смотрящих на уходящего в небеса Христа. Единственная разница в иконах — это количество ангелов, пришедших к апостолам.

На некоторых иконах можно заметить такую деталь — на Елеонской горе, откуда Иисус Христос вознесся на небеса, изображен след его ноги. Паломникам, пришедшим в Иерусалим, показывают этот отпечаток ступни в Вознесенской часовне, утверждая, что это след самого Иисуса.

Традиции и приметы

Православные христиане в этот день ходят в гости, поминают ушедших в мир иной и ходят на могилы предков. Устраивать большие застолья, а тем более народные гулянья, не принято. Однако щедрость за столом поощряется. Существует поверье, что в этот день Иисус ходит под видом нищего, поэтому в этот день стоит раздавать подаяние нуждающимся.

Ночь перед праздником называют «соловьиной». Древние славяне верили, что птицы и растения в это время радуются наступлению лета.

Под вечер разжигали большой костер — символ наступления пролетья и расцвета природы. С этого дня «пошел колос на ниву» — озимая рожь выпускает колос. Водили «колосок» или хороводы.