Расстрел семьи Романовых: сколько человек убили, как нашли останки и какие факты — миф

1 ноября, согласно данным Википедии, или 2, по информации из других источников в сети Интернет, 1894 года на российский престол вступил последний император 26-летний Николай II. Его правление закончилось отречением от престола в 1917 году. Волнения в стране не успокаивались, что в последствии привело к расстрелу царской семьи. Рассказываем историю страшных событий.

Период правления последнего российского императора многие историки оценивают по-разному. Кто-то считает, что он был не только хорошим семьянином, но и отличным правителем. Другие полагают, что Николай погубил страну.

Сколько человек было расстреляно?

Царскую семью с их приближенными расстреляли в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. Всего убили 11 человек — царя Николая II, его жену императрицу Александру Федоровну, их четыре дочерей — Анастасию, Ольгу, Марию и Татьяну, сына Алексея, врача семьи Евгения Боткина, повара Ивана Харитонова и двоих слуг — камердинера Алоизия Труппа и горничную Анну Демидову.

Приказ о расстреле до сих пор не нашли. Историки нашли телеграмму из Екатеринбурга, в которой написано, что царя расстреляли из-за приближения к городу неприятеля и раскрытия белогвардейского заговора. Решение о казни принимал местный орган власти Уралсовет. Однако историки считают, что приказ отдавало руководство партии, а не Уралсовет. Комендант Ипатьевского дома Яков Юровский был назначен главным лицом казни.

Правда, что некоторые члены царской семьи умерли не сразу?

Да, если верить показаниям свидетелей расстрела, цесаревич Алексей выжил после автоматной очереди. Его застрелил Яков Юровский из нагана. Об этом рассказал охранник Павел Медведев. Он писал, что Юровский отправил его на улицу, чтобы тот проверил слышны ли выстрели. Когда он вернулся, вся комната была в крови, а цесаревич Алексей все еще стонал.

Сам Юровский писал, что «достреливать» пришлось не только Алексея, но и трех его сестер, «фрейлину» (горничную Демидову) и доктора Боткина. Также имеется свидетельство еще одного очевидца — Александра Стрекотина.

«Арестованные уже все лежали на полу, истекая кровью, а наследник все еще сидел на стуле. Он почему-то долго не упадал со стула и оставался еще живым»

Говорят, что пули отскакивали от бриллиантов на поясах царевен. Это правда?

Юровский в своей записке писал, что пули отскакивали от чего-то рикошетом и прыгали по комнате, как градинки. Сразу после расстрела чекисты пытались присвоить себе имущество царской семьи, но Юровский пригрозил им смертью, чтобы они вернули похищенное. Драгоценности находили также и в Ганиной Яме, где команда Юровского сожгла личные вещи убитых (в описи значатся бриллианты, платиновые серьги, тринадцать крупных жемчужин и так далее).

Правда, что вместе с царской семьей убили и их животных?

У царских детей было три собаки. После ночного расстрела выжила только одна — спаниель цесаревича Алексея по кличке Джой. Его вывезли в Англию, где он и умер от старости во дворце короля Георга, двоюродного брата Николая II. Спустя год после расстрела на дне шахты в Ганиной Яме нашли тело собачки, которое хорошо сохранилось на холоде. У нее была сломана правая лапа и пробита голова. Учитель английского языка царских детей Чарльз Гиббс, который помогал Николаю Соколову в расследовании, опознал в ней Джемми — кавалер-кинг-чарльз-спаниеля великой княжны Анастасии. Третьего пса, французского бульдога Татьяны, тоже нашли мертвым.

Как нашли останки царской семьи?

После расстрела Екатеринбург заняла армия Александра Колчака. Он приказал начать расследование убийства и отыскать останки царской семьи. Следователь Николай Соколов изучил местность, нашел фрагменты сожженной одежды членов царской семьи и даже описал «мостик из шпал», под которым несколько десятков лет спустя нашли захоронение, но пришел к выводу, что останки полностью уничтожены в Ганиной Яме.

Останки царской семьи нашли лишь в конце 1970-х годов. Киносценарист Гелий Рябов был одержим идеей найти останки и в этом ему помогла стихотворение Владимира Маяковского «Император». Благодаря строкам поэта, Рябов получил представление о месте захоронения царя, которое Маяковскому показали большевики. Рябов часто писал о подвигах советской милиции, поэтому имел доступ к засекреченным документам МВД.

В 1976 году Рябов приехал в Свердловск, где познакомился с местным краеведом и геологом Александром Авдониным. Понятно, что даже обласканным министрами сценаристам в те годы нельзя было в открытую заниматься поиском останков царской семьи. Поэтому Рябов, Авдонин и их помощники несколько лет тайно искали захоронение.

Сын Якова Юровского передал Рябову «записку» своего отца, где тот описал не только убийство царской семьи, но и последовавшие метания чекистов в попытках спрятать тела. Описание места окончательного захоронения под настилом из шпал возле застрявшего в дороге грузовика совпадало с «указанием» Маяковского про дорогу. Это была старая Коптяковская дорога, а само место называлось Поросенков лог. Рябов и Авдонин с щупами исследовали пространство, которое очертили с помощью сопоставления карт и разных документов.

Летом 1979 года они нашли захоронение и вскрыли его первый раз, достав оттуда три черепа. Они поняли, что никаких экспертиз в Москве провести не удастся, а держать у себя черепа было опасно, поэтому исследователи положили их в ящик и через год вернули обратно в могилу. Они хранили тайну до 1989 года. А в 1991-м останки девяти человек были официально найдены. Еще два сильно обгоревших тела (к тому моменту было уже ясно, что это останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии) нашли в 2007-м чуть поодаль.

Правда ли, что убийство царской семьи — ритуальное?

Существует типовой антисемитский миф о том, что евреи якобы убивают людей в ритуальных целях. И у расстрела царской семьи тоже есть своя «ритуальная» версия.

Оказавшись в 1920-х годах в эмиграции, трое участников первого следствия по делу об убийстве царской семьи — следователь Николай Соколов, журналист Роберт Вильтон и генерал Михаил Дитерихс — написали об этом книги.

Соколов приводит надпись, увиденную им на стене в подвале дома Ипатьевых, где произошло убийство: «Belsazar ward in selbiger Nacht Von seinen Knechten umgebracht». Это цитата из Генриха Гейне и переводится как «В эту самую ночь Валтасар был убит своими холопами». Еще он упоминает, что видел там же некое «обозначение из четырех знаков». Вильтон в своей книге делает из этого вывод, что знаки были «каббалистические», добавляет, что среди членов расстрельной команды были евреи (из непосредственно участвовавших в расстреле еврей только один — Яков Юровский, и тот крещен в лютеранство) и приходит к версии о ритуальном убийстве царской семьи. Антисемитской версии придерживается и Дитерихс.

Вильтон также пишет, что у Дитерихса во время следствия возникло предположение, что у убитых отчленили головы и увезли в Москву в качестве трофеев. Вероятнее всего, это предположение родилось в попытках доказать, что тела сожгли в Ганиной Яме: в костровище не нашли зубы, которые должны были остаться после сожжения, следовательно, в нем не было голов.

Версия о ритуальном убийстве циркулировала в эмигрантских монархических кругах. Русская зарубежная православная церковь канонизировала царскую семью в 1981 году — почти на 20 лет раньше, чем РПЦ, поэтому многие мифы, которыми культ царя-мученика успел обрасти в Европе, были экспортированы в Россию.

В 1998 году патриархия задала следствию десять вопросов, на которые полностью ответил руководивший следствием старший прокурор-криминалист Главного следственного управления Генеральной прокуратуры РФ Владимир Соловьев. Вопрос № 9 был о ритуальном характере убийства, вопрос № 10 — об отчленении голов. Соловьев ответил, что в российской юридической практике нет критериев «ритуального убийства», но «обстоятельства гибели семьи говорят о том, что действия лиц, причастных к непосредственному исполнению приговора (выбор места расстрела, команды, орудий убийства, места захоронения, манипуляции с трупами), определялись случайными обстоятельствами. В указанных действиях принимали участие люди различных национальностей (русские, евреи, мадьяры, латыши и другие). Так называемые «каббалистические письмена не имеют аналогов в мире, и их написание трактуется произвольно, причем отбрасываются существенные детали». Все черепа убитых в целости и относительной сохранности, дополнительные антропологические исследования подтвердили наличие всех шейных позвонков и их соответствие каждому из черепов и костей скелета.