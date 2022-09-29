Всемирный день сердца: история и цели праздника

Всемирный день сердца отмечается ежегодно 29 сентября. Ivbg.ru расскажет об истории праздника и его целях.

История праздника

Всемирный день сердца — это глобальная кампания, в ходе которой отдельные лица, семьи, общины и правительства во всем мире участвуют в мероприятиях, направленных на то, чтобы они заботились о своем здоровье сердца и о других.

Он впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации. Первоначально он проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата — 29 сентября.

В партнерстве с ВОЗ Всемирная федерация сердца проводит мероприятия более чем в 100 странах. В программу Дня сердца входят массовые проверки здоровья, публичные лекции, спектакли, научные форумы, выставки, концерты, фестивали, организованные прогулки и спортивные состязания.

В мае 2012 года мировые лидеры обязались сократить смертность от неинфекционных заболеваний (НИЗ) на 25% к 2025 году. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) это почти половина всех смертей от НИЗ, что делает их убийцей номер один в мире.

Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и инсульт, являются основной причиной смерти в мире. Ежегодно унося 17,5 миллионов жизней.

Какие цели у праздника?

Всемирный день сердца направлен на то, чтобы обучить людей тому, чтобы контролировать факторы риска: употребление табака, нездоровое питание и физическая бездеятельность. При отказе от таких вредных привычек можно избежать по меньшей мере 80% преждевременных смертей от сердечных заболеваний и инсульта.

Таким образом, Всемирный день сердца является идеальной платформой для объединения в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и снижения глобального бремени болезней.