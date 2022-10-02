День памяти Романа Карцева: краткая биография народного артиста России и факты из жизни

Четыре года назад, 2 октября, на восьмидесятом году жизни скончался российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Рассказываем о его жизни и творчестве.

Биография

Роман Андреевич Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. В 1956 году, после школы, пошёл работать наладчиком на швейную фабрику «Авангард». Тогда же начал выступать в драмкружке Дома культуры моряков.

В 1960 году Карцев получает приглашение в самодеятельный студенческий театр «Парнас-2» при одесском институте инженеров морского флота, где знакомится с будущим постоянным партнёром Виктором Ильченкои автором текстов Михаилом Жванецким. В 1972 году заочно окончил актёрский факультет ГИТИСа.

Творчество

В 1961 году переехал в Ленинград. 22 ноября 1962 года был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где по совету Аркадия Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев. В 1964 году в Ленинград переехал Жванецкий и в 1967 году начинается работа над его спектаклем «Светофор».

В 1969 году вместе с Ильченко и Жванецким вернулся в Одессу. В 1970 году Карцев, Ильченко и Жванецкий стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

Выступая совместно с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы Роман Карцев приобрёл большую популярность у зрительской аудитории. Благодаря трансляциям по телевидению и выступлениям в программе «Вокруг смеха» известность получили юмористические номера «Авас», «Раки» и другие. На фирме грамзаписи «Мелодия» вышла пластинка с несколькими миниатюрами Михаила Жванецкого в исполнении дуэта Карцев и Ильченко, распространялись многочисленные магнитофонные записи их выступлений.

В 1979 году Карцев и Ильченко переезжают в столицу и начинают работать в Московском театре миниатюр, где участвуют в постановке спектаклей «Избранные миниатюры», «Когда мы отдыхали», «Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов», «Птичий полёт», «Полночное кабаре». С 1987 года Карцев и Ильченко выступали в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

В 1998 году он стал Лауреатом Кубка Аркадия Райкина на Международном Фестивале «MORE SMEHA», Рига.

В 1992 году после смерти своего постоянного партнёра Виктора Ильченко выступает на эстраде с моноспектаклями. Как соло артист он участвовал в постановках «Моя Одесса», «Зал ожидания». В репертуаре Карцева, кроме произведений Михаила Жванецкого, также Чехов, Хармс, Зощенко и другие авторы.

Роман Карцев скончался 2 октября 2018 года в Москве. Перед этим народный артист России пролежал около трех месяцев в больнице.