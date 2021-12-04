Как отправить письмо Деду Морозу, чтобы получить ответ. Инструкция ivbg.ru

Сегодня, 4 декабря, проходит Международный день написания писем Деду Морозу. Именно в этот день взрослые и дети во всем мире начинают писать и отправлять послания новогоднему волшебнику. Специальные почтовые учреждения для приема писем, как правило, начинают работать с первого дня зимы . Ivbg.ru рассказывает, как отправить письмо Дедушке так, чтобы оно дошло до адресата.

Почта Дедушки Мороза начинает работать с начала декабря. Чтобы отправить письмо и получить от него ответ, необходимо правильно указать все почтовые адреса – свой и Деда Мороза, а также не забыть наклеить марки. Отправить письмо можно в любом отделении «Почты России», кроме того, в здании почты вашего города или возле точек продаж новогодних елей может быть установлен специальный новогодний ящик «Почты Деда Мороза». Узнать его довольно легко:

Большой размер;

Красивое новогоднее оформление;

Надпись на стенке: «Почта Деда Мороза».

Правда, в Ленинградской области таких ящичков вы, судя по всему, не найдете. По крайней мере, в городских сообществах Выборга, Гатчины, Кингисеппа и Соснового Бора о такой акции ничего не известно. Что касается Северной столицы, то подобные ларцы для посланий установлены на улице Введенская, 10, улице Котина, 2 и на Лиговском проспекте, 164.

Официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Почта Деда Мороза. И не забудьте указать точный обратный адрес, чтобы дедушка смог вам ответить. Отправить письмо можно с 1 до 31 декабря 2021 года. Но лучше, конечно, сделать это как можно раньше.

Что принято писать в послании к Дедушке Морозу?

Самым лучшим вариантом будет написать письмо, вложив в него свою душу и искренность. Но при этом не стоит забывать, что существуют общепринятые стандарты написания писем, а также имеются особенности вашего послания, так как сообщение приурочено к новогодним праздникам. Как это сделать?

Первым делом следует поздороваться. Представиться, указать возраст и место жительства по желанию . Добавить немного информации о себе, своих близких людях, детском садике, школе или работе, а также упомянуть свои увлечения. Рассказать Дедушке, как прошел год: что произошло из важных для вас событий, что хорошего вы сделали и чего добились. Попросить желаемый подарок. Поздравить Деда Мороза с наступающими праздниками и пожелать ему и его внучке Снегурочке здоровья и благополучия. Попрощаться.

Раньше можно было связаться с Дедом Морозом, написав ему онлайн-письмо на официальном сайте зимнего волшебника. Но в настоящий момент эта функция почему-то недоступна. Возможно, работа была приостановлена по окончанию прошлых новогодних праздников и снова начнет действовать чуть позже.

По статистике, российский Дед Мороз ежегодно получает свыше 400 тысяч писем и несколько миллионов посланий на электронную почту от детей и тех, кто продолжает верить в чудеса даже повзрослев. Присоединяйтесь к этой чудесной новогодней традиции и вы.