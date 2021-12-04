Как отправить письмо Деду Морозу, чтобы получить ответ. Инструкция ivbg.ru

Автор: Елизавета Рябочкина
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Сегодня, 4 декабря, проходит Международный день написания писем Деду Морозу. Именно в этот день взрослые и дети во всем мире начинают писать и отправлять послания новогоднему волшебнику. Специальные почтовые учреждения для приема писем, как правило, начинают работать с первого дня зимы . Ivbg.ru рассказывает, как отправить письмо Дедушке так, чтобы оно дошло до адресата.

Почта Дедушки Мороза начинает работать с начала декабря. Чтобы отправить письмо и получить от него ответ, необходимо правильно указать все почтовые адреса – свой и Деда Мороза, а также не забыть наклеить марки. Отправить письмо можно в любом отделении «Почты России», кроме того, в здании почты вашего города или возле точек продаж новогодних елей может быть установлен специальный новогодний ящик «Почты Деда Мороза». Узнать его довольно легко:

  • Большой размер;
  • Красивое новогоднее оформление;
  • Надпись на стенке: «Почта Деда Мороза».
Как отправить письмо Дедушке Морозу?
Фото: sokolniki.mos.ru

Правда, в Ленинградской области таких ящичков вы, судя по всему, не найдете. По крайней мере, в городских сообществах Выборга, Гатчины, Кингисеппа и Соснового Бора о такой акции ничего не известно. Что касается Северной столицы, то подобные ларцы для посланий установлены на улице Введенская, 10, улице Котина, 2 и на Лиговском проспекте, 164.

Официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Почта Деда Мороза. И не забудьте указать точный обратный адрес, чтобы дедушка смог вам ответить. Отправить письмо можно с 1 до 31 декабря 2021 года. Но лучше, конечно, сделать это как можно раньше.

Что принято писать в послании к Дедушке Морозу?

Самым лучшим вариантом будет написать письмо, вложив в него свою душу и искренность. Но при этом не стоит забывать, что существуют общепринятые стандарты написания писем, а также имеются особенности вашего послания, так как сообщение приурочено к новогодним праздникам. Как это сделать?

  1. Первым делом следует поздороваться.
  2. Представиться, указать возраст и место жительства по желанию .
  3. Добавить немного информации о себе, своих близких людях, детском садике, школе или работе, а также упомянуть свои увлечения.
  4. Рассказать Дедушке, как прошел год: что произошло из важных для вас событий, что хорошего вы сделали и чего добились.
  5. Попросить желаемый подарок.
  6. Поздравить Деда Мороза с наступающими праздниками и пожелать ему и его внучке Снегурочке здоровья и благополучия.
  7. Попрощаться.

Раньше можно было связаться с Дедом Морозом, написав ему онлайн-письмо на официальном сайте зимнего волшебника. Но в настоящий момент эта функция почему-то недоступна. Возможно, работа была приостановлена по окончанию прошлых новогодних праздников и снова начнет действовать чуть позже.

Как отправить письмо Деду Морозу, чтобы получить ответ. Инструкция ivbg.ru почта, письмо, новый год, дед мороз

По статистике, российский Дед Мороз ежегодно получает свыше 400 тысяч писем и несколько миллионов посланий на электронную почту от детей и тех, кто продолжает верить в чудеса даже повзрослев. Присоединяйтесь к этой чудесной новогодней традиции и вы.

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