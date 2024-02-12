Какие интересные факты скрываются за празднованием Нового Года в Китае?

Китайская система времяисчисления лежит в основе восточного календаря. Его основной отличительной чертой является цикличное повторение знаков зодиака, каждому из которых соответствует определенное животное-покровитель. В 2024 году китайский Новый год под эгидой Дракона начался пару дней назад, 10 февраля. Он продлится 15 дней. Рассказываем, какие традиции хранит праздник.

Китайский Новый год, который иногда называют праздником весны, имеет более чем 4 000-летнюю историю. Это величайший и самый значимый праздник в году для жителей Китая.

Когда празднуют китайский Новый Год?

Конкретной даты проведения праздник не имеет. Поэтому принято вести отсчет наступления нового года «по-китайски» со второго новолуния после дня зимнего солнцестояния по лунному календарю. В 2024 году он начался в субботу, 10 февраля. В эту ночь на Востоке Чёрный Водяной Кролик передал бразды правления Зелёному Деревянному Дракону.

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Где и как празднуют китайский Новый Год?

Поскольку жители Китая обожают праздновать Новый год и свято чтят свои традиции, праздник всегда проходит с большим размахом — 15 календарных дней. Новогодние гулянья в 2024-ом закончатся только 24 февраля. Сам же год Дракона продлится до 28 января 2025 года. В следующий раз крылатый персонаж появится на пьедестале правления через 12 лет, в 2036-ом.

Как проходит подготовка к празднику?

Большое внимание китайцы уделяют предпраздничным приготовлениям, которые не сильно отличаются от наших. Разница лишь в том, что подготовка начинается строго за семь дней до праздника Весны.

В доме проводят генеральную уборку, так как наличие пыли в помещениях во время празднования Нового Года недопустимо. Старые вещи, которыми жители Китая перестали пользоваться по каким-либо причинам, выбрасываются, чтобы освободить место для новых. Перед праздником все китайцы отправляются в баню для вхождения в новый этап жизни в чистоте.

Учитывая тот факт, что в сам праздничный день любые приготовления пищи исключены, женщины заранее готовят большое количество кушаний для праздничного стола. В обязательном порядке на праздничном столе появляются цитрусовые, которые сулят благополучие домочадцам.

Кроме того, заранее готовят наряды к ежегодному торжеству. Издревле принято встречать Новый Год в чистой, отглаженной и обязательно нарядной одежде. Дом украшается бумажными гирляндами, фонарями и другими праздничными украшениями. На дверь вместо венца вывешивают иероглиф «счастье», перевернутый наоборот. И, конечно, заранее готовят подарки близким и друзьям.

Как празднуют китайский Новый Год?

Вся семья собирается за богатым столом, на котором в обязательном порядке должны присутствовать мясо, рыба, а также восточные пельмени – цзяоцзы, символизирующие рождение сына. Преимущество в расцветках нарядов отдается красному цвету. Если само одеяние другого оттенка, то образ все равно дополняют красными элементами. Именно красный по легенде отпугивает страшное чудовище, которое в древние времена нападало на людей.

В новогоднюю ночь во всех городах проходят множество мероприятий и представлений с танцами и песнями. По завершении праздника запускают красивый салют. По легенде, фейерверки отпугивают злых духов и притягивают счастье, удачу и умиротворение. Кроме того, на окна крепят ленты или красную бумагу, чтобы защитить дом от нечистых сил.

В первые пять дней принято поздравлять родственников и друзей. Китайцы ходят в гости и продолжают торжество. Подарком уделяется особое внимание: вручать принято только парные дары. Это делается для того, чтобы в доме всегда царила гармония. Самым распространенным подарком является красный конверт с деньгами Хунбао. Чаще всего подобным образом руководство компаний поздравляет своих подчиненных. Также гости, проходя в другой дом, всегда приносят с собой два мандарина, которые отдают хозяевам как символ финансового благополучия, а собираясь домой получают такой же подарок в ответ.

В настоящее время китайский праздник отмечается во многих странах мира. Кроме того, наблюдается значительное влияние его традиций на празднование подобных новогодних событий в похожих культурах: японской, корейской, монгольской, тибетской и других. В таких странах, как Россия, праздник не является официальным, но о нем помнят и могут устроить в честь китайского Нового Года небольшое торжество.

Отметим, что по прогнозу астрологов, 2024 год станет наиболее удачным периодом для начала новых дел. Вложенные инвестиции окупятся, финансовые сделки принесут желаемую прибыль, а бизнес-проекты получат отличное развитие в будущем. Несмотря на это, будет проходит трансформация экономики, социальной сферы и политического строя в мире, что может привести к некой нестабильности и неожиданным поворотам. Год Зелёного Деревянного Дракона послужит стартовой площадкой для роста за счёт огромного количества возможностей и саморазвития.