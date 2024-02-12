Какие интересные факты скрываются за празднованием Нового Года в Китае?

Автор: Маргарита Константинова
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Китайская система времяисчисления лежит в основе восточного календаря. Его основной отличительной чертой является цикличное повторение знаков зодиака, каждому из которых соответствует определенное животное-покровитель. В 2024 году китайский Новый год под эгидой Дракона начался пару дней назад, 10 февраля. Он продлится 15 дней. Рассказываем, какие традиции хранит праздник.

нг в Китае
Изображение: free-images.com

Китайский Новый год, который иногда называют праздником весны, имеет более чем 4 000-летнюю историю. Это величайший и самый значимый праздник в году для жителей Китая.

Когда празднуют китайский Новый Год?

Конкретной даты проведения праздник не имеет. Поэтому принято вести отсчет наступления нового года «по-китайски» со второго новолуния после дня зимнего солнцестояния по лунному календарю. В 2024 году он начался в субботу, 10 февраля. В эту ночь на Востоке Чёрный Водяной Кролик передал бразды правления Зелёному Деревянному Дракону.

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29.12.2023 451

Где и как празднуют китайский Новый Год?

Поскольку жители Китая обожают праздновать Новый год и свято чтят свои традиции, праздник всегда проходит с большим размахом — 15 календарных дней. Новогодние гулянья в 2024-ом закончатся только 24 февраля. Сам же год Дракона продлится до 28 января 2025 года. В следующий раз крылатый персонаж появится на пьедестале правления через 12 лет, в 2036-ом.

Как проходит подготовка к празднику?

Большое внимание китайцы уделяют предпраздничным приготовлениям, которые не сильно отличаются от наших. Разница лишь в том, что подготовка начинается строго за семь дней до праздника Весны.

фонарики
Изображение: free-images.com

В доме проводят генеральную уборку, так как наличие пыли в помещениях во время празднования Нового Года недопустимо. Старые вещи, которыми жители Китая перестали пользоваться по каким-либо причинам, выбрасываются, чтобы освободить место для новых. Перед праздником все китайцы отправляются в баню для вхождения в новый этап жизни в чистоте.

Учитывая тот факт, что в сам праздничный день любые приготовления пищи исключены, женщины заранее готовят большое количество кушаний для праздничного стола. В обязательном порядке на праздничном столе появляются цитрусовые, которые сулят благополучие домочадцам.

Кроме того, заранее готовят наряды к ежегодному торжеству. Издревле принято встречать Новый Год в чистой, отглаженной и обязательно нарядной одежде. Дом украшается бумажными гирляндами, фонарями и другими праздничными украшениями. На дверь вместо венца вывешивают иероглиф «счастье», перевернутый наоборот. И, конечно, заранее готовят подарки близким и друзьям.

Как празднуют китайский Новый Год?

Вся семья собирается за богатым столом, на котором в обязательном порядке должны присутствовать мясо, рыба, а также восточные пельмени – цзяоцзы, символизирующие рождение сына. Преимущество в расцветках нарядов отдается красному цвету. Если само одеяние другого оттенка, то образ все равно дополняют красными элементами. Именно красный по легенде отпугивает страшное чудовище, которое в древние времена нападало на людей.

В новогоднюю ночь во всех городах проходят множество мероприятий и представлений с танцами и песнями. По завершении праздника запускают красивый салют. По легенде, фейерверки отпугивают злых духов и притягивают счастье, удачу и умиротворение. Кроме того, на окна крепят ленты или красную бумагу, чтобы защитить дом от нечистых сил.

дамы
Изображение: free-images.com

В первые пять дней принято поздравлять родственников и друзей. Китайцы ходят в гости и продолжают торжество. Подарком уделяется особое внимание: вручать принято только парные дары. Это делается для того, чтобы в доме всегда царила гармония. Самым распространенным подарком является красный конверт с деньгами Хунбао. Чаще всего подобным образом руководство компаний поздравляет своих подчиненных. Также гости, проходя в другой дом, всегда приносят с собой два мандарина, которые отдают хозяевам как символ финансового благополучия, а собираясь домой получают такой же подарок в ответ.

В настоящее время китайский праздник отмечается во многих странах мира. Кроме того, наблюдается значительное влияние его традиций на празднование подобных новогодних событий в похожих культурах: японской, корейской, монгольской, тибетской и других. В таких странах, как Россия, праздник не является официальным, но о нем помнят и могут устроить в честь китайского Нового Года небольшое торжество.

Отметим, что по прогнозу астрологов, 2024 год станет наиболее удачным периодом для начала новых дел. Вложенные инвестиции окупятся, финансовые сделки принесут желаемую прибыль, а бизнес-проекты получат отличное развитие в будущем. Несмотря на это, будет проходит трансформация экономики, социальной сферы и политического строя в мире, что может привести к некой нестабильности и неожиданным поворотам. Год Зелёного Деревянного Дракона послужит стартовой площадкой для роста за счёт огромного количества возможностей и саморазвития.

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