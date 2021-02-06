День памяти Ксении Петербургской: кто это и почему мы ее вспоминаем

1.Кто такая блаженная Ксения Петербургская?

Ксения Григорьевна родилась в 18 веке в Санкт-Петербурге. Можно сказать, что о ее происхождении, родителях и детстве ничего доподлинно неизвестно. Существуют предположения, что девушка была из знатного рода, поскольку ее муж Андрей Федорович Петров был придворным в звании полковника. Это значит, что жена должна была быть одного социального статуса с супругом.

Муж Ксении Петровой скончался, когда женщине было 26 лет. Внезапная кончина супруга потрясла Ксению, и ее духовной жизни произошли перемены. Она раздала все наследство нищим, дом подарила лучшей подруге. Родные Ксении не были довольны поступками женщины. Они даже просили начальство ее покойного мужа не позволять раздавать имущество, но начальство Андрея Федоровича не стало вмешиваться в дела семьи.

Оставшись без дома, Ксения взяла на себя подвиг юродства ради Христа и стала ходить по улицам Петербурга, в основном в районах, где жили небогатые люди. Женщина была смиренной, безропотной, кроткой, никогда не отвечала злобой на злобу, старалась помогать всем нуждающимся. Поэтому со временем горожане начали уважать Ксению. Они предлагали ей новые вещи, но та отказывалась. Всю жизнь блаженная проходила в одной одежде, по которой ее всегда можно было узнать – красная кофта и зеленая юбка или, наоборот, зеленая кофта и красная юбка.