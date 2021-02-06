День памяти Ксении Петербургской: кто это и почему мы ее вспоминаем

Ежегодно 6 февраля Русская Православная церковь отмечает День памяти блаженной Ксении Петербургской — небесной покровительницы семейного очага. Для православных эта дата является очень значимой, так как именно в этот день люди могут молитвами просить у Святой благополучия в создании семьи. Ivbg.ru рассказывает, кто такая Ксения Петербургская, не ведающая усталости.
Муж Ксении Петровой скончался, когда женщине было 26 лет. Внезапная кончина супруга потрясла Ксению, и ее духовной жизни произошли перемены. Она раздала все наследство нищим, дом подарила лучшей подруге. Родные Ксении не были довольны поступками женщины. Они даже просили начальство ее покойного мужа не позволять раздавать имущество, но начальство Андрея Федоровича не стало вмешиваться в дела семьи.
Оставшись без дома, Ксения взяла на себя подвиг юродства ради Христа и стала ходить по улицам Петербурга, в основном в районах, где жили небогатые люди. Женщина была смиренной, безропотной, кроткой, никогда не отвечала злобой на злобу, старалась помогать всем нуждающимся. Поэтому со временем горожане начали уважать Ксению. Они предлагали ей новые вещи, но та отказывалась. Всю жизнь блаженная проходила в одной одежде, по которой ее всегда можно было узнать – красная кофта и зеленая юбка или, наоборот, зеленая кофта и красная юбка.
За терпение, кротость, смирение и веру Господь наградил женщину даром прозрения. Она предсказала смерть императрицы Елизаветы Петровны, убиение Иоанна VI.