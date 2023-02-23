День защитника Отечества: история праздника

Ежегодно в России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. В СССР праздник имел другое название — День Советской Армии и Военно-морского флота. Несмотря на распад Советского Союза, ряд стран СНГ до сих пор отмечает этот день. Ivbg.ru рассказывает о том, как зародился праздник и почему он отмечается именно в эту дату.

Где берёт начало праздник?

28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Совет народных комиссаров во главе Владимира Ленина принял Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). Спустя год председатель Высшей военной инспекции новообразовавшейся организации РККА Николай Подвойский выдвинул предложение в президиум ВЦИК об официальном праздновании годовщины образования Красной Армии. В предложении председателя помечалось, что отмечать праздник стоит в ближайшее воскресенье до или после 28 января, однако из-за поздней подачи документа на установление сего праздника решение было не принято.

Несмотря на это, празднование первой годовщины РККА взял на себя Соссовет, президиум которого во главе Льва Каменева 24 января 1919 года приурочил праздник к Дню красного подарка, который выпадал на 16 февраля. По каким-то причинам комиссия не успевала организовать мероприятие, состоящее из двух праздников, поэтому было принято решение отметить его в следующее после 16 февраля воскресенье, которое выпало на 23 число. До 1922 года День Красной Армии не отмечался.

Когда его начали отмечать впервые?

Первую огласку праздник получил 27 января 1922 года, когда президиум ВЦИК опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной Армии.

«В соответствии с постановлением девятого Всероссийского съезда Советов о Красной Армии президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)», — сообщалось в постановлении.

Через год, 27 января 1923 года, президиум ВЦИК выдвинул постановление от 18 января, в котором говорилось, что Красная армия 23 февраля будет отмечать пятую годовщину своего существования. Десятую годовщину, как и все предыдущие, отмечали как годовщину декрета Совнаркома об организации Красной Армии, при этом дату принятия формирования почему-то связывали с 23 февраля.

Версии происхождения даты праздника

В 1938 году в «Кратком курсе истории ВКП(б)» была выдвинута другая, абсолютно новая, версия происхождения даты праздника. Автор утверждал, что в 1918 году советские войска под Нарвой и Псковом 23 февраля дали немецким оккупантам отпор, в результате которого движение противника на Петроград было приостановлено. Именно поэтому этот день, по мнению автора, стал днём рождения Красной армии.

23 февраля 1942 года приказ народного комиссара обороны Советского Союза трактовал новую формулировку, в которой говорилось, что молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, разили немцев под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. В приказе было установлено, что день рождения Красной Армии определён датой 23 февраля.

Спустя девять лет, в 1951 году, появилась новая версия происхождения праздника. Автор издания «История гражданской войны в СССР» указал в книге, что в 1919 году первая годовщина образования Красной Армии отмечалась день памяти «мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную Армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии».

Когда праздник получил своё официальное название?

В 1995 году федеральный закон №32 «О днях воинской славы России» официально установил дату и наименование праздника. В документе указано, что 23 февраля отмечается «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День защитников Отечества».

В 2006 году в федеральный закон принял несколько изменений, которые коснулись наименования праздника. С 15 апреля 2006 года страна начала отмечать «День защитника Отечества». Кроме этого, с 2002 года по решению Госдумы 23 февраля в России является нерабочим днем.

В 2023 году праздник выпадает на четверг. С него начнутся длинные выходные продолжительностью в четыре дня.