В Ленобласти проснулись гады: что делать при встрече со змеей и как оказывать первую помощь при укусе

Очевидцы поделились в соцсети «ВКонтакте» первыми фотографиями змей в Ленобласти. Редакция ivbg.ru напоминает читателем правила поведения при встрече со змеей.

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Считается, что змеи могут мирно сосуществовать рядом с человеком. Они не нападают первыми. Эти пресмыкающиеся при встрече с человеком стремятся поскорее удалиться. Но бывают ситуации, когда змея все-таки нападает на случайного прохожего.

Напомним, что гады обитают в полях, подлесках, болотах и приболоти, где концентрируется их основной рацион — мелкие грызуны и лягушки. Пресмыкающиеся глухие, поэтому не услышат крик, но у них хорошо развита чувствительность кожи – таким образом они определяют местоположение добычи. Позже они могут увидеть цель с помощью неплохого зрения. За счет раздвоенного языка змея определяет пригодность предмета в качестве пищи, а также чувствует его температуру и может оценить возможную опасность.

Эти пресмыкающиеся любят греться на солнце и забираться в места, например, палатку, где можно погреться в непогоду, но в жаркие дни, когда температура воздуха превышает 30 градусов, их не встретишь.

Правила поведения при встрече со змеями

При встрече со змеей, если пресмыкающееся вас не заметило, стоит аккуратно обойти его. Ни в коем случае не стоит тыкать палкой в змею, она начнет защищаться. Шипением змея предупреждает о намерении напасть. Если пресмыкающиеся начало подниматься вверх, то это знак, что пошла подготовка к атаке. В этот момент змея целится в наиболее светлый участок одежды или тела. Отметим, что гад, который был свернут в клубок, может совершить прыжок на полметра.

Собираясь на лесную прогулку необходимо соответственно одеться. Наиболее подходящими вариантами защиты от змей будут плотные комбинезон или брюки, резиновые сапоги или высокие кроссовки. Это связано с тем, что зубы у пресмыкающихся слабые, поэтому велика вероятность, что они сломаются и не причинят вам вреда;

Увидев гада, не подходите близко. Если змея прямо возле вас, то стойте спокойно, давая возможность пресмыкающемуся покинуть место встречи;

При неожиданной встрече не нападайте на змей. Любое резкое движение будет воспринято пресмыкающимся как сигнал для атаки. Также не стоит забывать, что змеи живут семьями, поэтому, совершая активные движения, вы можете случайно столкнуться с сородичами гада;

Если представитель отряда чешуйчатых заполз к вам в сумку, палатку или под автомобиль, попробуйте пошуметь так, чтобы возникла вибрация, которая спугнет змею;

Змеиный яд действует даже после смерти гада и тоже может вызвать отравление, поэтому обращаться со змеиной головой нужно осторожно.

Действия при змеинном укусе

Сначала нужно промыть и продезинфицировать место укуса, используя спирт или спирто-содержащие жидкости, например, водку;

Пострадавшего нужно отпаивать большим количеством жидкости такими как, чай, бульон и вода;

Не стоит принимать алкоголь, это может повлиять на действия лекарст при госпитализации в больницу;

Пострадавшему можно дать анальгин, димедрол, супрастин, пипольфен (антигистаминные), кардиамин, сульфокамфокаин (препараты, поддерживающие сердечно-сосудистую систему), которые помогут на некоторое время отсрочить действие яда, а также снизить боль;

Нельзя пользовать жгутом, разрезать место укуса и прижигать его, так как это ускорит распространение яда в организме;

Пострадавшего необходимо как можно скорее показать врачу.

Как убить змею

Есть обстоятельства, когда другого выхода, кроме как убить гада для обеспечения безопасности себя и близких нет. Например, при поездке с палатками с семьей, где есть маленькие дети, от этих пресмыкающихся необходимо избавиться.

Для осуществления задуманного вам понадобится тонкий длинный прут крепкого дерева, такого как черемуха, ива или рябина. Хлыст должен иметь длину от полутора метров.

Затем осторожно подберитесь к существу на расстояние удара и нанесите несколько хлестких частых ударов в двух-трех сантиметрах от головы змеи. Прут не должен подниматься выше метра, следите, чтобы змея не забралась на него. После подобных действий нужно сделать еще несколько контрольных ударов, затем придавить тело гада, так, чтобы голова оказалась в свободном доступе, а потом отрезать ее. Верхняя отрезанная часть змеи не менее опасно, поэтому лучшим решением будет сжечь ее.