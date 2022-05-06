Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Гатчина

9 мая 2022 года страна отметит 77-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. Во время нее на территории Ленинградской области шли ожесточенные бои. В связи с этим редакция ivbg.ru продолжает серию материалов об истории и фотографиях городов 47-го региона времен ВОВ и публикует ее восьмую часть про город воинской славы Гатчину.

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Гатчинский дворец. Мраморная Столовая. 1944 год

Период создания: Вторая половина ХХ века

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 29,7 х 24

Место создания: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина

Фотокопия черно-белая. Вид Мраморной столовой Гатчинского дворца после войны. Виден разрушенный зал Гатчинского дворца. В зале нет дверных и оконных проемов,перекрытий.На полу обломки кровли,фрагменты стенной штукатурки и мусор. У дверного проема стоят деревянные леса и около них три женщины и один мужчина, фиксируют нынешнее состояние зала. На стенах частично сохранились обои в виде гирлянд с растительным орнаментом Справа на фотографии видны три мраморные колонны с капителями коринфского ордера. Верхняя капитель колонны у деревянных лесов прикрыта чем-то черным. Над дверным проемом виден частично сохранившийся лепной фриз. Над колоннами видны две металлические балки перекрытий. Надписи: Отсутствуют.

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Политотдел 120 стрелковой дивизии, январь 1944г.

Период создания: 1944

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 9 х 12

Место создания: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина

Описание: группа военных в зимней форме стоят под деревьями. Надписи: На обороте надпись «Офицеры 120 с.д. Гатчина, январь 1944 г.».

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Фотокопия. Вов в ленинградской области и г. Гатчина.

Период создания: 1943

Материал, техника: фотоплёнка, фотобумага

Размер: 21,0 х 7,4 см

Место создания: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина

Фотокопия черно-белая на глянцевой бумаге. ВОВ в Ленинградской области и г. Гатчина. Изображен фрагмент здания дворца. Стены дворца обгорели. Крыша провалилась. Снимок состоит из двух фотографий склеенных скотчем с оборотной стороны. Пара ГК КП-9578

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Война в г. Гатчина

Период создания: Вторая половина ХХ века

Материал, техника: фотоплёнка, фотобумага

Размер: 3 х 3,4, 12 х 9

Место создания: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина

Фотокопия черно-белая на глянцевой бумаге. Отпечаток с негатива. На первом плане изображены железнодорожные пути с табличкой «Gattschina (Balt.)». На втором плане видны развалины домов. Снимок состоит из двух фотографий склеенных скотчем с оборотной стороны. Пара ГК КП-9570

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Гатчина в годы Великой Отечественной войны

Период создания: Вторая половина ХХ века

Материал, техника: фотобумага, фотопечать черно-белая

Размер: 24,0 х 17,0 см

Место создания: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина

Фотокопия черно-белая на глянцевой бумаге. Видовая фотография улицы в освобожденной Гатчине 26 января 1944 года. На первом плане проезжая часть улицы (сейчас пр. 25 октября), по дороге движется автоколонна, рядом с машинами видны бойцы, слева двойка лошадей в упряжке тянет сани. На втором плане видны Ингербургские ворота. По краям видны фасады Красных казарм

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Освобождение Гатчины.

Период создания: Вторая половина ХХ века

Материал, техника: фотобумага, фотопечать черно-белая

Размер: 40,0 х 31,0 см

Место создания: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина

Освобождение Гатчины. На первом плане видны советские воины, приколачивающие табличку с направлением на Гатчину.

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Сазонов. Поясной портрет 3/4 вправо.

Период создания: Вторая половина ХХ века

Материал, техника: фотобумага, фотопечать черно-белая

Размер: 30,0 х 40,0 см

Место создания: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина

Сазонов. Поясной портрет 3/4 вправо. Изображен пожилой мужчина в шинели, на голове пилотка, в руках держит винтовку. Копия.

Освобождение Гатчины.

Период создания: Вторая половина ХХ века

Материал, техника: фотобумага, фотопечать черно-белая

Размер: 30,0 х 40,0 см

Место создания: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина

Освобождение Гатчины. На первом плане видна колонна автомашин, проходивших по улицам Гатчины. На втором плане видны Ингербургские ворота. Копия.

Аэродром партизанский.

Период создания: Вторая половина ХХ века

Материал, техника: фотобумага, фотопечать черно-белая

Размер: 40,0 х 31,0 см

Место создания: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина

Аэродром партизанский. На первом плане изображены трое летчиков перед самолетом. На втором плане видны деревья.

Бой на улице Гатчины.

Период создания: Вторая половина ХХ века

Материал, техника: фотобумага, фотопечать черно-белая

Размер: 30,0 х 40,0 см

Место создания: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина

Бой на улице Гатчины. На первом плане двое бойцов залегли на земле. На втором плане видны силуэты зданий.

Советские самолеты над Гатчиной.

Период создания: Вторая половина ХХ века

Материал, техника: фотобумага, фотопечать черно-белая

Размер: 40,0 х 30,0 см

Место создания: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина

Советские самолеты над Гатчиной. На первом плане изображены четыре самолета, летящих над городом. Внизу виден город.

Групповой снимок.

Период создания: Вторая половина ХХ века

Материал, техника: фотобумага, фотопечать черно-белая

Размер: 40,0 х 30,0 см

Место создания: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина

Групповой снимок. На первом плане изображена группа солдат и офицеров 838-й стрелковой дивизии. В центре расположено знамя. Копия.

Слепнев М.Т. 1943г.

Период создания: 1943г.

Материал, техника: фотобумага

Размер: 29 х 20

Фотокопия. Слепнев М.Т. 1943г. Изображен мужчина в фас, без головного убора, в форме военного летчика со звездой Героя Советского Союза и планками других наград.

Все фотоснимки находятся в Гатчинском филиале Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейное агентство» — Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е.Щербова

Гатчина во время Великой Отечественной войны

Тяжелая обстановка сложилась под Ленинградом в августе 1941 года. Но в районе Красногвардейска (2 августа 1929 года город был переименован в Красногвардейск) фашисты вновь встретили упорное сопротивление защитников Ленинграда.

28 августа гитлеровцы перерезали железную и шоссейную дороги, связывавшие Ленинград с Лугой, подойдя вплотную к Красногвардейску. Но штурмом взять город не смогли. Понеся большие потери, враг был вынужден перейти к обороне.

Двадцать три дня сдерживали натиск гитлеровцев у деревни Пижма ополченцы 267-го отдельного батальона Балтийского завода и Куйбышевского района.

В годы ВОВ Красногвардейск был оккупирован. Немецкие танки вошли в город 9 сентября 1941 года после длительных боёв. В 1942 году оккупационные власти переименовали город в Линдеманнштадт (нем. Lindemannstadt). На территории города в эти годы действовал концлагерь «Дулаг-154». Существовало несколько филиалов концлагеря — на территории военного аэродрома, около Балтийского вокзала, на улицах Хохлова, Рощинской, в помещениях Красных казарм на территории нынешнего района Въезд, в полуразрушенных помещениях бывшей граммофонной фабрики.

В лагере существовало два отделения — «рабочее», из которого обычно отправляли на работу в Германию согласно генеральному плану «Ост», или на прифронтовые территории как рабочую силу, и «нерабочее» — в которое помещали смертников.

Только по официальным данным в системе «Дулаг-154» было уничтожено (расстреляно, замучено, умерло от болезней, голода и холода) более 80 000 советских граждан, как гражданское население, так и военнопленные РККА. Персонал «Дулаг-154» отличался крайней жестокостью. Известны как минимум несколько случаев, когда военнопленных обливали бензином и сжигали заживо.

Ожесточенные бои на подступах к городу развернулись в январе 1944 года. Немецко-фашистское командование надеялось удержать наши наступающие части на сильно укрепленном Гатчинском рубеже, являвшемся частью «Северного вала». С яростью обреченных гитлеровцы взрывали мосты, минировали подступы к городу, устраивали завалы на дорогах. Они стянули сюда новые артиллерийские батареи и шестиствольные минометы.

Основной огневой силой в борьбе за Красногвардейск был 174-й Краснознаменный минометный полк под командованием Героя Советского Союза полковника И. А. Киргетова.

Красногвардейск 26 января 1944 года был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Тогда же городу было возвращено историческое название — Гатчина.

Перед своим бегством из города фашисты заминировали и подожгли дворец. Пострадал и парк, вся территория которого была изрыта траншеями и противотанковыми рвами, много деревьев вырублено, мосты взорваны. Немного зданий уцелело и в самом городе.

Список памятников ВОВ Гатчины

ул. К. Маркса, д.1, памятный знак «Мемориальное дерево (каштан)»

памятник воинам-освободителям

памятник малолетним узникам — жертвам фашистских концлагерей

Мариенбург, ул. Рысева, д. 32, на территории, памятник погибшим работникам завода

Воинские захоронения

кладбище, братское кладбище

кладбище, могила Перегудова А. И., Героя Советского Союза

кладбище, могила Гречишкина В. Н., Героя Советского Союза

кладбище, могила Погорельцова А. Е., Героя Советского Союза

кладбище, могила Панкова М. М., полного кавалера Ордена Славы

кладбище, могила Скоблика Ф. С., генерал-майора авиации

ул. Сойту, братское кладбище погибших в фашистском концлагере

парк «Сильвия», братская могила

Мемориальные доски

пр. 25 октября, д. 21, в честь освобождения Гатчины

пр. 25 октября, д. 42, памяти узников фашистского концлагеря

ул. Волкова, д. 28, в честь Волкова А. И., Героя Советского Союза

ул. Григорина, д.1, в честь Григорина А. С.

ул. Игоря Рыбакова, д. 5, в честь Рыбакова И.

ул. Киргетова, д. 18, в честь Киргетова И. А., Героя Советского Союза

ул. Нади Федоровой, д. 8, в честь Федоровой Н. И.

ул. Новая, д. 1, в честь Матвеева Г. И.

ул. Подрядчикова, д. 2, в честь Коли Подрядчикова

ул Генерала Сандалова, д. 3, в честь Сандалова В. А., Героя Советского Союза

ул. Соборная, д. 2, на здании, где сражался отряд ополченцев

ул. Филиппова, д. 1, в честь Филиппова Г. И., Героя Советского Союза

ул.Чкалова, д.4, на здании, где учился Макаров С.В., Герой Советского Союза

ул.Чкалова, д.4, на здании, где учился Сандалов В.А., Герой Советского Союза

ул.Чкалова, д.4, на здании, где учился Ширяев В.А., Герой Советского Союза

на здании вокзала, участникам антифашистской подпольной группы железнодорожников

Гатчинский дворец, памяти музейных работников и реставраторов

Мариенбург, ул.Галеева, д. 3, в честь Галеева Ф. И.

Мариенбург, ул. Кустова, д. 23, в честь Кустова В. Г.

Мариенбург, ул. Рысева, д. 1, в честь Рысева М. И.

Мариенбург, ул. Рысева, д. 32, в честь Панкова М. М., полного кавалера Ордена Славы