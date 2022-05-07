Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Кингисепп

9 мая 2022 года исполнится 77 лет с того дня, когда над страной прогремел салют Победы в Великой Отечественной войне. Одним из крупнейших ее сражений, продолжавшимся 1125 дней, стала Ленинградская битва, завершившаяся победой над войсками германского вермахта, ареной которой на протяжении трех лет была Ленобласть. Редакция ivbg.ru продолжает серию материалов об истории и фотографиях городов 47-го региона времен войны и публикует ее девятую часть о Кингисеппе.

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Саперы 106-го отдельного моторизованного инженерного батальона грузят понтоны легкого переправочного парка.

Период создания: 1941-1945 гг.

Материал, техника: фотобумага, фотопечать

Размер: 18х24

На фотографии изображена группа мужчин в шинелях, ватниках с конструкцией на плечах. Слева — грузовая автомашина. Вид зимний.

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Переправа танков.

Период создания: 1944 г.

Материал, техника: фотобумага, фотопечать

Размер: 16,5х11

На фотографии изображен понтон с танком и солдатами. Понтон тянет катер. Вид летний.

Вам будет интересно Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Кириши В 2022 году 9 мая отметят 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Во время нее на территории Ленинградской области... 29.04.2022 5955

Горин А.А. — капитан, опытный связист, к концу войны начальник связи 189 СД.

Период создания: 1943-1945 г.г.

Материал, техника: фотобумага, фотопечать

Размер: 12х17,5

На фотографии изображен молодой офицер в гимнастерке с орденом и медалью на груди, в фуражке. Вид летний.

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Группа партизан 3-го отряда 12-й Приморской партизанской бригады перед получением боевого задания.

Период создания: 1943 г.

Материал, техника: фотобумага, фотопечать

Размер: 15х10

На фотографии изображена большая группа партизан, выстроенных в шеренгу на деренской улице. Одеты в ватниках, полушубках, валенках, в ушанках.

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Бой на окраинах г.Кингисеппа.

Период создания: 01.02.1944 г.

Материал, техника: фотобумага, фотопечать

Размер: 18х24

Место создания: г. Кингисепп

На фотографии изображены солдаты в касках и белой маскировочной одежде, ведущие огонь по дому. Вид зимний.

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Саперы Корин и Морявин обезвреживают вражеские мины. 189 СД.

Период создания: 1941-1943 гг.

Материал, техника: фотобумага, фотопечать

Размер: 11х16

На фотографии изображены двое саперов с винтовками в поиске мин специальными приборами. На втором плане — на поле ряды колючей проволоки. Вид летний.

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Схема. Штурм г. Кингисеппа войсками 109 стрелкового корпуса 2 УА 1 февраля 1944 г.

Период создания: 1991 — 1997 гг.

Материал, техника: бумага, тушь, рукопись

Размер: 87х61 см

Место создания: г. Кингисепп

Схема выполнена на большом листе ватмана цветной тушью. В центре — схема, в нижнем правом углу ее краткое описание, в верхнем правом углу — название схемы. Схема обрамлена цветной рамкой.

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Сдача колейной дороги к северо- западу от шоссе Кингисепп — Нарва.

Период создания: 1944 г.

Материал, техника: фотобумага, фотопечать

Размер: 11х15 см

Место создания: Кингисеппский район

На фотографии на первом плане справа изображены два офицера в шинелях у дорожного указателя, на втором плане слева — грузовая машины и водитель.

Разведчики 754 ГАП, принимавшие участие в освобождении г. Кингисеппа в 1944 г.

Период создания: 1944-1945 гг.

Материал, техника: фотобумага, фотопечать

Размер: 10,5х7 см

На фотографии изображены трое молодых мужчин в гимнастерках с боевыми наградами, крайний слева в солдатской шапке ушанке. Изображение поясное.

Ткацкий цех льноджутовой фабрики, разрушенный немецко-фашистскими захватчиками.

Период создания: 1944 г.

Материал, техника: фотобумага, фотопечать

Размер: 12х18 см

Место создания: Кингисеппский район

На фотографии изображено просторное полуразрушенное помещение производственного назначения с колоннами белого цвета.

Все фотографии находятся в Кингисеппском филиале Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейное агентство» — Кингисеппский историко-краеведческий музей

Кингисепп во время Великой Отечественной Войны

Ожесточенные бои с фашистскими захватчиками развернулись в районе Кингисеппа в годы ВОВ.

Созданная в Ленинграде комиссия по оборонительным работам всесторонне проверила Кингисеппский сектор Лужской оборонительной линии, над которым нависла наибольшая угроза вражеского нападения.

Чтобы улучшить координацию войсками Лужской оперативной группы, Военный совет фронта 23 июля разделил ее на три сектора — Кингисеппский, Лужский и Восточный.

Войска Кингисеппского сектора перекрывали дороги от Гдова до Нарвы, сдерживали на кингисеппском направлении противника, рвавшегося к Ленинграду.

16 августа надвигавшаяся с юга группировка врага ворвалась в Кингисепп.

Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов город был оккупирован 14 августа 1941 года войсками 18-й армии группы армий «Север». В годы оккупации в городе и его окрестностях действовало подпольное партизанское движение, осуществлявшее подрывную и диверсионную деятельность против захватчиков.

Народные мстители в трудные для Ленинграда дни самоотверженно выполняли свой долг.

С 1943 года на территории района действовала 12-я Приморская партизанская бригада, объединившая несколько партизанских отрядов. Эта бригада, нанося удары по коммуникациям противника, оказала значительную помощь нашим войскам в период наступления на Ленинградском фронте.

До 1 февраля 1944 года старинный русский город был в руках фашистских захватчиков. Даже ночью не прекращались ожесточенные бои за город. В этот день в ходе Ленинградско-Новгородской операции город был освобождён войсками 2-й ударной армии при поддержке 13-й воздушной армии Ленинградского фронта.

Ленинградско-Новгородская операция (14 января — 1 марта 1944) — стратегическая наступательная операция советских войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, осуществленная во взаимодействии с Балтийским флотом и авиацией дальнего действия, с целью разгрома немецкой группы армий «Север», полного снятия блокады Ленинграда и освобождения Ленобласти.

В результате операции советские войска нанесли тяжелое поражение 16-й и 18-й немецким армиям, отбросили противника от Ленинграда на 220—280 километров, а южнее озера Ильмень — на 180 километров, практически полностью освободили 47-ой регион, западную часть Калининской области и вступили на территорию Эстонии.

Памятники ВОВ в Кингисеппе

Касколовка, памятный знак на рубеже обороны воинов Нарвского рабочего полка

Касколовка, памятный знак на рубеже обороны воинов 266-го ОПАБ

памятный знак на месте форсирования р. Луги

памятный знак на месте переправы

ул. Ковалевского, д. 5, памятный знак на рубеже обороны

пр. Карла Маркса, д. 40, памятный знак о награждении г. Кингисеппа

«Роща памяти»

«Роща пятисот», памятный знак бывшим узникам фашистских концлагерей

Воинские захоронения

братская могила

«Роща пятисот», братская могила

ул. Заречная, возле д. 28, братская могила мирных жителей

пр. Карла Маркса, «Слава героям», братская могила

пл. Николаева, братская могила партизан

Памятники погибшим землякам

«Роща пятисот»

Мемориальные доски

ул. Большая Советская, д. 8, памяти бывшим узникам фашистских концлагерей

ул. Героя Графова, д .2, в честь Графова И. А., Героя Советского Союза

ул. Жукова, д. 4а, в честь войск освобождавших Кингисепп

ул. Жукова, д. 6а, павшим защитникам и освободителям Кингисеппа

пр. Карла Маркса, д. 1, на здании, где учился в школе Иванов А. А., Герой Советского Союза

пр. Карла Маркса, д. 25, на здании где был поднят Красный флаг

пр. Карла Маркса, д. 28, погибшим милиционерам

пр. Карла Маркса, д. 40, памяти погибших сотрудников

пр. Карла Маркса, д. 40, в честь Шитова П. С., Героя Советского Союза

ул. Ковалевского, д. 11, в честь Ковалевского А. Н., Герою Советского Союза

Театральная ул., д. 3, на здании, где училась в школе Зайцева П. И.