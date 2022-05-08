Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Тосно

Завтра, 9 мая 2022 года, празднуется 77-я годовщина победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Праздник был и остается одним из самых почитаемых как в России, так и в странах СНГ. Ivbg.ru публикует серию материалов об истории и фотографиях городов Ленинградской области времен ВОВ и представляет ее десятую (заключительную) часть про Тосно.

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По узкоколейке в лесу идут немецкие солдаты, рядом стоит женщина с ребёнком на руках.

Период создания: 2002 г.

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 20,0х15,0

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Быт на войне. На фоне вещмешков и др. снаряжения сидят 2 бойца в касках, что-то собирают или чинят…

Период создания: 2002 г.

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 20,0х14,0

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Ход сообщений к боевой огневой точке в обороне противника, март 1943 г. д. Смердыня

Период создания: 2002 г.

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 28,0х19,0

Вам будет интересно Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Тихвин День Победы празднуют 9 мая – в нынешнем году отметят 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. На территории Ленинградской... 05.05.2022 4365

Советский боец заряжает или чистит пушку. В каске, полевой форме.

Период создания: 2002 г.

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 29,0х19,0

Вам будет интересно Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Кириши В 2022 году 9 мая отметят 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Во время нее на территории Ленинградской области... 29.04.2022 5973

Фотография Бойцы II Ударной Армии. (Предположительно)

Период создания: 2002 г.

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 13,0х18,0

Четверо бойцов с оружием на фоне леса в белых маскхалатах обуты в валенки. Надписи: На обр. стороне надпись: Коровий Ручей 2.04.42 г.

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Зенитная пушка замаскирована. Боевой расчет производит выстрел. Рядом ящик с патронами.

Период создания: 2002 г.

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 29,0х22,5

Надписи: На обр. стороне: Огонь по врагу ведут артиллеристы 855 а. п. 311 СД, 1941 г. Д. Онохин авт.

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Артиллеристы 855 арт полка 311 СД меняют огневую позицию, апр 1942 г. дер Костуя.

Период создания: 2002 г.

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 29,5х19,5

Вам будет интересно Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Приозерск В текущем году 9 мая исполнится 77 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Во время нее на территории... 30.04.2022 6105

Эвакуация раненых на собаках, 1942 г., д. Погостье. Упряжка собак (3) и санитар везут на самодельном корыте раненого.

Период создания: 2002 г.

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 29,5х20,0

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Кладбище немецкое.

Период создания: 2002 г.

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 21,2х29,0

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Стрельба из зенитного орудия. На переднем плане 5 бойцов.

Период создания: 2002 г.

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 29,0х20,0

«На память матери» — самодеятельный художник во время отдыха, д. Зенино, апрель 1942 г.

Период создания: 2002 г.

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 29,0х20,0

Доставка боеприпасов на передовую, апрель 1942 г., Погостье.

Период создания: 2002 г.

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 29,0х20,0

Бой в лесу. На фоне разрывов снарядов бегут двое.

Период создания: 2002 г.

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 29,0х23,0

Надписи: На обр. стороне подпись автора.

Тосно во время войны

29 августа 1941 — 26 января 1944 город был оккупирован фашистами. В ходе военных действий часть города была уничтожена, население района осенью 1943 года эвакуировано немцами в Прибалтику. После войны город восстановлен.

Во время ВОВ бои на реке Тосне имели большое значение в грандиозной битве за Ленинград, за освобождение города на Неве от вражеской блокады. В тосненских лесах отважно сражались партизанские отряды.

Тосно было освобождено от врага в период январского наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов 26 января 1944 года. В боях за поселок 364-я сибирская дивизия разгромила два вражеских гренадерских полка, захватила много техники, склады с вооружением, боеприпасами и продовольствием. 364-й дивизии было присвоено наименование Тосненская.

После окончания этой операции дивизия вошла в состав 54-й армии и в дальнейшем действовала на псковском направлении.

В боях за Тосно погибли многие советские воины.

Памятники, посвященные Великой Отечественной войне, в Тосно

ул. Ленина, д. 42, памятник Мусе Джалилю, Герою Советского Союза

ст. Тосно-II, памятник погибшим при бомбардировке поезда

Воинские захоронения

братская могила

кладбище, могила Блинникова С. А., Героя Советского Союза

кладбище, могила Васильева Г. А., полного кавалера Ордена Славы

кладбище, могила Митракова В. Д., Героя Советского Союза

кладбище, могила Рябова В. В., полного кавалера ордена Славы

кладбище, могила Тимофеева С. П., Героя Советского

Мемориальные доски

ул. Ани Алексеевой, д. 2, в честь Алексеевой А. П.

ул. Блинникова, д. 12, в честь Блинникова С. А., Героя Советского Союза

ул. Боярова, д. 21, в честь 40-летия Победы

ул. Горького, д. 5, в честь Тимофеева С. П., Героя Советского Союза

пр. Ленина, д. 34, в честь войск освободивших Тосно

пр. Ленина, д. 40, на здании, где формировались тосненские партизанские отряды

пр. Ленина, д. 40, в честь Крючина С. А., командира партизанского отряда

ул. Тотмина, д. 1, в честь Тотмина Н. Я., Героя Советского Союза