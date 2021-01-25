Любимый праздник студентов: история и традиции дня Татьяны

Ежегодно в России 25 января отмечается Татьянин день. По другому сегодняшний праздник также называют Днем студента. Но как же связаны Святая Татьяна и студенчество? Ivbg.ru вспоминает историю великомученицы и рассказывает, почему именно 25 января так полюбили российские студенты.

Кто же такая Святая Татьяна?

Татьяна — раннехристианская мученица, почитается в католичестве и православии. Подробной и достоверной биографии ее жизни нет. Но считается, что Татьяна родилась в семье богатого и знатного римлянина около 200-го года. Ее родители были христианами и воспитали дочь в соответствии со своими убеждениями. За свою благочестивую жизнь и преданность Христу Татьяна была посвящена в диаконисы. В её обязанности входило учить вере женщин и девушек, готовить их к святому Крещению, прислуживать при совершении этого таинства, заботиться о бедных, о больных и сиротах.

Примерно в 226 году женщина была схвачена и доставлена в храм Аполлона, но Татьяна вознесла молитву Иисусу Христу. После этого её пытали и подвергали пыткам, но следы истязаний исчезали с тела Татьяны. Тогда Татьяну отдали на съедение льву, но зверь не тронул ее. Женщину пытались бросить в огонь, но пламя не коснулось ее тела. В итоге Татьяне и ее отцу отсекли головы. Мученическая смерть Татианы произошла 12 января (25 января по новому стилю). Позднее она была признана святой.

Как Татьяна связана со студентами?

Именно в Татьянин день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», покровительницей которого стала Святая Татьяна. Вскоре ее стали считать покровительницей всех студентов.

В 2005 году правительство РФ закрепило за 25 января официальный статус Дня российского студенчества.

Традиции Татьяниного дня

До того времени, когда святая Татьяна стала покровительницей студенчества, в Татьянин день женщины пекли хлебные ковриги в виде солнца. Их ели всей семьей и следили, чтобы каждому домочадцу обязательно достался кусочек «солнышка». Связана такая традиция была с тем, что к этому дню заметно удлиняется день, что не могло не радовать народ.

Другая известная традиция на Татьянин день — выбить из половиков всю грязь. Крестьянские девушки в этот день рано утром шли на реку, где выбивали половики. Обратно девушке нести чистый половик помогал парень, который за ней ухаживал. Затем половики развешивали сушиться на заборах. А соседи и родня жениха судили, насколько девушка хорошая хозяйка.

В день Татьяны принято поздравлять женщин и девушек, которые носят это имя, посвящать им стихи и прозу.

25 января студенты ставят свечи за успех в учебе и молятся святой покровительнице о помощи в постижении наук и приобретении знаний.

Также в День студентов во многих магазинах, на онлайн сайтах, различных заведениях и парках действую скидки для студентов.