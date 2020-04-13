Биржа труда Ленобласти получила более 10 тысяч звонков с начала пандемии

Биржа труда Ленинградской области получила более 10 тысяч звонок после того, как ленинградцы перешли на режим самоизоляции.

Сейчас биржа работает в удаленном режиме, тем временем жители региона могут встать на учет с помощью интерактивного портала Ленобласти и всероссийского «Работа в России».

После того, как гражданин регистрируется на портале и оставляет заявку, сотрудники биржи получают необходимые справки по межведомственным каналам. Для этого обратившемуся не потребуется даже копия трудовой книжки.

Ранее ivbg.ru писал, что ленинградские налогоплательщики, применяющие упрощенную систему, заплатят всего 1%. Соответствующий законопроект приняли на внеочередном пленарном заседании ЗакСа Ленобласти.