В Гатчинском районе нашли подростка, потерявшегося ночью в лесу

Юношу нашли сотрудники полиции.

По информации правоохранительных органов, в экстренные службы обратился подросток, который сообщил, что заблудился в лесах Гатчинского района, когда направлялся из родного посёлка в Гатчину.

Сотрудники полиции определили примерное место нахождения юноши по мобильному телефону. Подростка искали полицейские и поисковые отряды.

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В результате поисков, юношу нашли в районе посёлка Романовка. Мальчик был передан матери.