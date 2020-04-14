В Гатчинском районе нашли подростка, потерявшегося ночью в лесу

Юношу нашли сотрудники полиции.
По информации правоохранительных органов, в экстренные службы обратился подросток, который сообщил, что заблудился в лесах Гатчинского района, когда направлялся из родного посёлка в Гатчину.
Сотрудники полиции определили примерное место нахождения юноши по мобильному телефону. Подростка искали полицейские и поисковые отряды.
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