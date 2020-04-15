На съезде с КАД загорелся грузовик с полуприцепом

Дорожное происшествие случилось днём 14 апреля на съезде с КАД в сторону Горелово в Ломоносовском районе Ленобласти.

По информации дорожной полиции, у грузовика с полуприцепом загорелся кузов-самосвал. Водитель оперативно отцепил горящий прицеп и отъехал на грузовике от возгорания.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно потушили пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.