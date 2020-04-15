Житель Соснового Бора забил до смерти возлюбленную

14 апреля у дома на Копорском шоссе в Сосновом Бору задержан 26-летний местный житель, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего гибель пострадавшего.

По версии полиции, 12 апреля во время ссоры молодой человек забил до смерти свою 30-летнюю возлюбленную в квартире на улице Красных Фортов. Установлено, что задержанного ранее привлекали к ответственности за надругательство над несовершеннолетней и автоугон.