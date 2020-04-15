В Ленобласти приостановили работу каршеринга, салонов красоты и учреждений культуры

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Согласно документу, в Ленобласти временно вводится запрет на работу салонов красоты, СПА-салонов, саун, соляриев, бань, учреждений культуры, спорта и туризма, а также каршеринга. Об этом сообщает Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

Работу смогут продолжить негосударственные пенсионные фонды, страховые компании и фотографы. Но при условии соблюдения строгих профилактических мер.