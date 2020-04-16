Полицейские изъяли более 1,5 кг марихуаны у жителя Санкт-Петербурга

Полицейские изъяли более 1,5 килограмма марихуаны у жителя Колпинского района Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Более 1,5 килограмма марихуаны обнаружили полицейские в квартире и автомобиле жителя Колпинского района Петербурга», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наркотики массой почти 700 граммов нашли у 34-летнего мужчины в рюкзаке при личном досмотре. Еще два пакета с марихуаной общим весом около килограмма обнаружили в багажнике автомобиля.

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