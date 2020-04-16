Полицейские изъяли более 1,5 кг марихуаны у жителя Санкт-Петербурга

Полицейские изъяли более 1,5 килограмма марихуаны у жителя Колпинского района Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
«Более 1,5 килограмма марихуаны обнаружили полицейские в квартире и автомобиле жителя Колпинского района Петербурга», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, наркотики массой почти 700 граммов нашли у 34-летнего мужчины в рюкзаке при личном досмотре. Еще два пакета с марихуаной общим весом около килограмма обнаружили в багажнике автомобиля.
Вам будет интересно
8 апреля в Петербурге после обысков по делу о наркотиках в квартире на улице Солдата Корзуна возбуждено уголовное дело за...
10.04.2020 231
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств»). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.