Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти начал выдачу микрозаймов предпринимателям региона

Фонд предоставил новые продукты финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Ленобласти – льготные микрозаймы на неотложные нужды по минимальным ставкам.

Микрозайм «На оплату минимальной заработной платы» и «На оплату аренды и коммунальных платежей при приостановлении деятельности» в момент эпидемии COVID-19 выдается по ставке 1,5%. Воспользоваться им могут предприниматели из наиболее пострадавших сфер бизнеса для выплаты зарплаты сотрудникам организации на три месяца, исходя из величины МРОТ.

Новый микрозайм «На оплату фактической заработной платы» по ставке 3% годовых предназначен для выплаты заработной платы сотрудникам предприятий, действующих в наиболее пострадавших сферах, в течение 3 месяцев, исходя из рыночной заработной платы.

По всем новым микрозаймам предприниматели могут также рассчитывать на отсрочку выплат основного долга и процентов на три месяца. Механизм получения микрозаймов и формы заявок размещены на сайте 813.ru

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Как уже ранее писал ivbg.ru, индивидуальные предприниматели в Ленобласти могут рассчитывать на отсрочку платежей по налогам (кроме НДС и НДФЛ) до 6 месяцев, снижение ставки налога по УСН («доходы») с 6% до 1% для определённых ОКВЭД, снижение значения коэффициента К2 (при ЕНВД), продление на 4 месяца налога (при патенте), срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года. Также предприниматели вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки по оплате коммерческой аренды до 01.10.2020 года с последующей рассрочкой платежей, а также с предложением снизить арендные платежи не менее чем на 50% за тот период, когда Ваше предприятие не работало. Если предприниматель арендует государственное или муниципальное имущество, то он может получить освобождение от арендной платы сроком на 3 месяца (март, апрель, май), отсрочку на уплату арендных платежей сроком на 3 месяца (март, апрель, май) с рассрочкой до конца 2020 года, отсрочку на уплату арендных платежей 01.10.2020 с рассрочкой до конца 2021 года (для наиболее пострадавших хозяйствующих субъектов).