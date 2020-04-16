В Ленобласти спасли еще двух истощенных тюленей

Двух детенышей серого тюленя спасли и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.

Щенков обнаружили на берегах Выборгского и Нарвского заливов. Они очень истощены и сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что спасенные щенки в этом году стали 25 и 26 пациентами Центра изучения и сохранения морских млекопитающих.

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Зоозащитники призывают жителей Ленобласти и Петербурга быть особенно внимательными на побережье Финского залива и Ладожского озера. При обнаружении нерпы необходимо позвонить по телефону горячей линии «Фонда друзей балтийской нерпы»: 8 (812) 699-23-99.