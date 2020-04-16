Видео: космонавты с МКС обратились к россиянам с просьбой соблюдать самоизоляцию

Российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта МКС выразили благодарность врачам и попросили россиян соблюдать режим самоизоляции.

«Сейчас многие шутят, что мы на борту МКС находимся в самом безопасном от коронавируса месте на планете», – пошутил Олег Скрипочка

В своем обращении Олег Скрипочка отметил, что любой дом может стать не менее безопасным местом, если соблюдать режим самоизоляции. Космонавты рассказали, что именно врачи находятся на передовой борьбы за наши жизни. Это героический труд, и не нужно усложнять этим людям и без того титаническую работу.