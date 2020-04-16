Путин предложил льготную ипотеку под 6,5 % на покупку жилья комфорт-класса

В ходе совещания с правительством президент России Владимир Путин в качестве меры поддержки граждан предложил запустить льготную ипотеку под 6,5 %.

«Предлагаю запустить специальную льготную ипотеку по 6,5% на покупку жилья комфорт-класса», – заявил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что ситуация сейчас сложная, но граждане все равно должны получать комфортные условия для ипотеки. На льготную программу будет направлено 6,5 млрд рублей. Оформить ее можно до ноября 2020 года, действовать она будет весь срок кредита.

Стоимость покупки жилья в ипотеку по субсидированной ставке в Москве и Петербурге не должна превышать 8 млн рублей, в других регионах – 3,5 млн рублей.