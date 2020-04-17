​Детские сады Приозерского района защитят от удара молний после визита прокуратуры

17 детских садах Приозерского района в Ленобласти оказались беззащитны перед ударами стихии.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, нарушения требований безопасности обнаружили в 17 детских садах, строения не были оборудованы устройствами молниезащиты.[tsInject id=’8106211′ align=»m» img=»1″
После проверки прокурор подал в суд иски к учреждениям об обязании провести обследование здания на предмет определения необходимости разработки проекта и установки устройства молниезащиты. Все требования удовлетворены.