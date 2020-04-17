​Детские сады Приозерского района защитят от удара молний после визита прокуратуры

17 детских садах Приозерского района в Ленобласти оказались беззащитны перед ударами стихии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, нарушения требований безопасности обнаружили в 17 детских садах, строения не были оборудованы устройствами молниезащиты.

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После проверки прокурор подал в суд иски к учреждениям об обязании провести обследование здания на предмет определения необходимости разработки проекта и установки устройства молниезащиты. Все требования удовлетворены.