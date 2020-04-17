Установлены максимальные выплаты безработным в России

В апреле-июне максимальное пособие по безработице составит 12,1 тыс. рублей. Соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

На реализацию потребуется порядка 33,3 млрд рублей. Однако мера распространяется лишь на тех, кто потерял работу в период с 1 марта, не нарушив при этом трудовую дисциплину.

Также для безработных с несовершеннолетними детьми размер пособия увеличивается из расчета три тысячи рублей за каждого ребенка одному из родителей.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области начались выплаты региональной денежной поддержки самозянятым. Биржа труда уже направила первые 98 тысяч рублей для 14 граждан в разных районах области.