Видео: медведь гуляет рядом с жилым домом в Выборгском районе

Автор и ведущий канала о животных “Каждой твари по паре” Павел Глазков поделился видео, на котором запечатлен молодой медведь, гуляющий около поселка в Выборгском районе.



Биолог добавил, что видео ему прислала знакомая, которая и стала очевидцем.

«У нее с дочкой на глазах молодой медведь вышел из леса и спокойно прошелся вдоль забора. На хлопанье в ладоши и крики косолапый, не раздумывая, рванул в лес — и в считанные секунды скрылся из виду. Если бы не снятое на телефон видео, подумали бы, что показалось. Небольшой населенный пункт, в котором снято видео, находится неподалеку от границы с Финляндией. Не исключено, что медведь незадолго до этого нарушил государственную границу…», — сообщил Павел Глазков.

Он добавил, что медведь, предположительно, появился на свет прошлой весной и уже начал вести самостоятельную жизнь.

«В это время они одновременно и любопытные, и очень пугливые. Не удивительно: ведь он боится и взрослых медведей, которые могут его элементарно съесть. У медведей развит каннибализм. С большой вероятностью, напуганный людьми, молодой медведь сюда больше не вернется», — поделился биолог .

По его словам, медведи в населенные пункты приходят в поисках еды, которую находят на стихийных свалках.