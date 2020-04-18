Останки мужчины найдены в горевшем доме в Гатчинском районе

Вчера вечером, 17 апреля, в деревне Введенское Гатчинского района произошел пожар. Сигнал о случившемся поступил спасателям около половины шестого.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что огонь охватил 64 квадратных метра дома и хозяйственной постройки. На месте работала смена 105 пожарно-спасательной части. В ликвидации возгорания были задействованы 12 человек и две единицы техники.

Под сгоревшими конструкциями были найдены сильно обгоревшие останки 61-летнего мужчины, сообщает 47news.

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.