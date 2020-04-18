Испытания экспресс-тестов начались в Ленобласти

В Ленинградской области порядка 5 тысяч экспресс-тестов, прибывших из Голландии, проходят испытания. Они прибыли в 47 регион на прошлой неделе.

Следует отметить, что поставке способствовала большая поддержка со стороны полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана.

В случае, если тесты успешно пройдут испытания, они поступят на предприятия и в организации, которые продолжают работать в Ленинградской области. Их будут применять для массового тестирования работников.

Ранее были названы населенные пункты Ленинградской области, в которых найдены новые зараженные коронавирусом. По состоянию на 18 апреля, в 47 регионе зарегистрировано 388 случаев заражения (34 за последние сутки).