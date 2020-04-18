Видео: еще двух тюленей нашли в Ленобласти

В Фонд балтийской нерпы поступили еще два спасенных серых тюленя. Одного нашли в Выборгском заливе, второго доставили из Кургальского заказника.

Отмечается, что первый был подобран сотрудниками рыбоводческого хозяйства на садках. Животное не сопротивлялось спасению из-за плохого самочувствия, поэтому дал людям себя забрать.

«Вторая тюленька — из Кургальского заказника — в очень и очень плохом состоянии, с судорогами, почти не реагирует на внешние раздражители, с обширными флегмонами в области живота и задних конечностей. Так что лечим их и надеемся на лучшее», — сообщается в группе Фонда.

Ранее на территории Кургальского заказника были найдены шестеро тюленят. Животных обнаружил инспектор заказника и передал их в Центр спасения тюленей.



