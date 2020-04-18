Ленобласть стала первой по производству яиц в России

В Ленинградской области с начала года произведено 766,6 млн яиц, из этого количества реализовано 725,4 млн. Примечательно, что объемы отгрузки товара увеличились в среднем на 30%.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, общее поголовье скота составляет 29 млн голов. Петростат опубликовал основные показатели сельскохозяйственного производства за первый квартал 2020 года.

Так, 47 регион занимает первое место в России по производству яиц, поскольку в прошлом году было выпущено 3,08 млрд штук, что составляет 6,5% от общего объема яиц, произведенных в стране. В СЗФО этот показатель в разы выше — доля Ленобласти составляет 71%.

Самообеспеченность региона яйцами составляет 670%, Ленобласть является крупнейшим экспортером яиц в другие регионы и за рубеж.