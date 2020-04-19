В России за сутки выявили 6060 зараженных коронавирусом

Согласно последним данным на 19 апреля, в России за сутки зафиксировано 6060 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Коронавирус был выявлен в 78 регионах страны. При этом, как отмечается в сообщении, почти 43% из новых зараженных не имели клинических проявлений. За минувшие сутки зафиксировано 48 летальных исходов, выздоровели 234 человека.

Сообщается, что почти 85% новых заболевших в Москве оказались младше 65 лет. За сутки в столице выявили 3570 зараженных. Всего в городе было зафиксировано 24 324 заболевших.

В Ленинградской области, как ранее писал ivbg.ru, за сутки выявлено 29 случаев заражения коронавирусом. Всего в 47 регионе зафиксировано 417 зараженных. Полностью вылечились 9 человек.