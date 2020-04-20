У жителя Старой угнал питбайк покупатель в медицинской маске

19 апреля около 15:00 в полицию Всеволожского района обратился 31-летний житель деревни Старая. Потенциальный «покупатель» угнал у него питбайк во время встречи для купли-продажи.
Потенциальный покупатель внимательно осмотрел питбайк и попросил разрешения опробовать его на практике – покататься между гаражами. Хозяин разрешил, ведь территория места встречи огорожена, а ворота открываются дистанционно с помощью пульта. Однако «покупатель» – молодой человек славянской внешности в медицинской маске – выехал сразу за автомобилем, водитель которого открыл проезд.
Контактный телефон «покупателя» выключен. Ущерб хозяина питбайка составил 67 тыс. рублей.
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