В Индии родившегося во время пандемии ребенка назвали Санитайзером

Родители новорожденного мальчика в Индии решили, что имя их ребенка должно отражать то сложное время, в которое малыш появился на свет.

Малыш родился в городе Сахаранпур в штате Уттар-Прадеш в разгар пандемии. Родители решили назвать мальчика именем Санитайзер. Свой выбор объяснили тем, что именно дезинфицирующее средство с таким названием помогает им спастись от коронавирусной инфекции.

“Когда люди станут вспоминать о коронавирусе, они будут говорить, что именно это химическое средство спасло их от инфекции”, — рассказал отец мальчика.

Отмечается, что врачи на новое имя малыша отреагировали с улыбкой.