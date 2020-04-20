Подростки украли плюшевые игрушки из автомата в Лебяжьем

Группа из 5-7 подростков разбила автомат и украла 39 мягких игрушек в магазине сети «Дикси» на Приморской улице в Лебяжьем Ломоносовского района Ленобласти.

На звук бьющегося стекла выбежал персонал магазина. По словам свидетелей, автомат повредила группа из 5-7 подростков, которые, увидев взрослых, схватили мягкие игрушки и убежали. Продавцы сразу же обратились в полицию.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Оставшиеся игрушки забрали на хранение сотрудники магазина.