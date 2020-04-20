Подростки украли плюшевые игрушки из автомата в Лебяжьем

Группа из 5-7 подростков разбила автомат и украла 39 мягких игрушек в магазине сети «Дикси» на Приморской улице в Лебяжьем Ломоносовского района Ленобласти.
На звук бьющегося стекла выбежал персонал магазина. По словам свидетелей, автомат повредила группа из 5-7 подростков, которые, увидев взрослых, схватили мягкие игрушки и убежали. Продавцы сразу же обратились в полицию.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Оставшиеся игрушки забрали на хранение сотрудники магазина.
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20.04.2020 143