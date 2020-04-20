HeadHunter рассказал о ситуации на рынке труда в Ленобласти

Компания HeadHunter Северо-Запад проанализировала резюме на рынке труда Ленинградской области и определила наиболее активные сферы, представители которых ищут работу.

В первую очередь, это специалисты сферы продаж (16% от всех резюме), затем идут специалисты производства (13%) и замыкают тройку работники сферы транспорта и логистики (11%), следует из данных компании.

Менее активны на рынке труда начинающие специалисты и студенты, административный персонал (по 9%), а также бухгалтеры и рабочий персонал (по 6%).

С другой стороны, за первые две недели апреля больше всего вакансий в области было открыто для соискателей, заинтересованных в новой работе в продажах (42% от общего количества предложений о работе), для рабочего персонала (18%), работников профессиональных областей транспорта и логистики (12%), медицины и фармацевтики (6%), строительства и недвижимости (6%).

Кроме того, аналитики выяснили, как изменилась ситуация на рынке для представителей отдельных профессиональных областей. Так, в Ленобласти на 29% выросло число вакансий для инженеров, открытых с 13 марта по 13 апреля. На 12% увеличился рынок вакансий для продавцов, однако максимальный прирост вариантов занятости отмечается

Кроме того, в регионе отмечается рост предлагаемых в вакансиях зарплат: у бухгалтеров с 40 до 45,7 тысяч, у кладовщиков и комплектовщиков с 42,5 до 48,5 тысяч. Для операторов call-центров предлагаемая зарплата уменьшилась до 27,5 тысяч.

«В текущей рыночной ситуации нужно обращать внимание на активно развивающиеся отрасли – это продуктовая розничная торговля, производство продуктов питания и товаров повседневного спроса, онлайн-сервисы и онлайн-магазины, сферу услуг для бизнеса. То есть те сегменты рынка труда, где до сих пор активно набирают персонал, и внутри уже этих отраслей искать интересующие варианты в зависимости от профессиональной сферы и опыта работы», — сообщила Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу.

Она добавила, что не следует игнорировать варианты подработки в удаленном формате. Сейчас важно использовать все возможные ресурсы по поиску работы – от онлайн-платформ до каналов в мессенджерах и в социальных сетях