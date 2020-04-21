В Санкт-Петербурге из горящей квартиры спасли кошку – видео

Инцидент произошел вечером 20 апреля на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

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По данным МЧС России по Санкт-Петербургу, пожар произошел в квартире дома по Среднему проспекту. Горела обстановка квартиры на площади 34 кв. метра.

Отмечается, что хозяева квартиры выбежали из неё, однако вспомнив об оставшейся кошке глава семейства вернулся за ней. Оказалось, что животное спряталось от бедствия под кроватью. К счастью в происшествии никто не пострадал. Возгорание ликвидировали в короткие сроки.

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По факту происшествия будет проведена проверка.