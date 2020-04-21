Отчим-педофил попытался изнасиловать 13-летнюю падчерицу во Всеволожском районе

Девочка уже не первый год терпит домогательства со стороны мужчины.

По информации правоохранительных органов, после попойки отчим лёг в кровать к девочке и попытался изнасиловать ее. В ситуацию вмешалась проснувшаяся мать ребёнка, которая также распивала алкогольные напитки, она ударила мужчину черенком от швабры по голове. Ситуация произошла в городе Сертолово.

После этого случая женщина написала заявление на своего сожителя и его забрали полицейские. В отделении полиции выяснилось, что мужчина не первый год домогается до девочки. Педофил показывал свои половые органы и фотографировал ребёнка в обнажённом виде. Девочка неоднократно жаловалась матери на мужчину, однако мать ограничивалась только замечаниями сожителю. Она также удаляла фотографии обнажённой дочери с телефона мужчины.

Вам будет интересно Серийный педофил орудует в ТЦ "Галерея" в Петербурге. Задержан подозреваемый Родители начали жаловаться на то, что в крупнейшем ТЦ "Галерея" в Петербурге орудует педофил. Жертвами стали по меньшей мере две... 21.03.2020 535

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.