Спустя год арестован водитель «Газели», задавивший пенсионерку в Петербурге

В феврале прошлого года на Краснопутиловской улице в Петербурге водитель «Газели» задним ходом сбил 81-летнюю пенсионерку, которая вскоре скончалась.

Автомобиль двигался по тротуару, а после происшествия поспешил скрыться с места ДТП. В результате было возбуждено уголовное дело.

Спустя некоторое время автомобиль обнаружили во Всеволожском районе, а водитель был объявлен в розыск. Сегодня стало известно, что водителем был 28-летний ранее судимый мужчина.

Днем ранее, 20 апреля, водитель «Газели» был задержан в доме по Никольскому шоссе в Отрадном. Его заключили под стражу, сообщает 47news.