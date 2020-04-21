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Домой Новости Спустя год арестован водитель «Газели», задавивший пенсионерку в Петербурге

Спустя год арестован водитель «Газели», задавивший пенсионерку в Петербурге

Автор: Илья Серов
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В феврале прошлого года на Краснопутиловской улице в Петербурге водитель «Газели» задним ходом сбил 81-летнюю пенсионерку, которая вскоре скончалась.

Автомобиль двигался по тротуару, а после происшествия поспешил скрыться с места ДТП. В результате было возбуждено уголовное дело.

Спустя некоторое время автомобиль обнаружили во Всеволожском районе, а водитель был объявлен в розыск. Сегодня стало известно, что водителем был 28-летний ранее судимый мужчина.

Днем ранее, 20 апреля, водитель «Газели» был задержан в доме по Никольскому шоссе в Отрадном. Его заключили под стражу, сообщает 47news.

 

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