Коронавирус подтвержден у нескольких сотрудников администрации Ленобласти

В администрации Ленобласти несколько сотрудников заразились коронавирусом.

Об этом сообщил Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте. В связи с этим правительство Ленобласти и районные администрации перешли на максимально дистанционный режим работы.

На сегодняшнем видеосовещании чиновники обсудили продление на май-июнь льготных проездных; введение специального утреннего режима работы магазинов, аптек и почты только для пожилых ленинградцев; возможность открытия салонов красоты в районах, где нет динамики роста заболеваемости.

Вам будет интересно Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 21 апреля Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 42 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе — 496 человек. По информации... 21.04.2020 156

За последние сутки в Ленобласти 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе — 496 человек.