ВОЗ впервые назвала первоисточник коронавируса

Спикер ВОЗ Фадела Чаиб на брифинге в Женеве заявила, что поразивший более 2,4 млн человек по всему миру коронавирус имеет животное происхождение, сообщает Reuters.

«Все доступные данные свидетельствуют о том, что вирус произошел от животного и не был каким-то образом сконструирован в лаборатории или где-то еще», — заявила Чаиб.

По ее словам, пока неясно, как инфекция стала передаваться людям от животных. Тем не менее, версии о том, что вирус разработан людьми, она отвергла.

Ранее ivbg.ru писал, что в Санкт-Петербурге госпитализирован глава комитета здравоохранения, а его коллег проверяют на коронавирус. Чиновник записал видеообращение.