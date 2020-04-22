В Санкт-Петербурге в результате ДТП перевернулся автомобиль – видео

Авария произошла вечером 21 апреля на Российском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга.
По информации дорожной полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и перевернулся.
В результате ДТП никто серьёзно не пострадал.
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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.