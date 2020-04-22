В Санкт-Петербурге в результате ДТП перевернулся автомобиль – видео

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Авария произошла вечером 21 апреля на Российском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга.

По информации дорожной полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и перевернулся.

В результате ДТП никто серьёзно не пострадал.

Источник: vk.com/spb_today
Вам будет интересно
Видео: в Петербурге на самоизоляции даже небольшое ДТП все равно собирает пробку
9 апреля ДТП с участием двух автомобилей на пересечении Краснопутиловской улицы и проспекта Народного Ополчения собрало пробку в Петербурге, находящемся...
09.04.2020 340

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.